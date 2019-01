Pustí Slavia svou oporu? O Ngadeua mají zájem kluby z Premier League | iSport.cz

Během dopoledne umístil slávistický stoper Michael Ngadeu na sociální sítě fotku, jak dře v posilovně, odpoledne naskočil do dalšího přípravného zápasu červenobílých proti juniorce anglického Brentfordu (4:0). Nic z toho by nenaznačovalo jeho možný přestup na Ostrovy. Ale anglické kluby často honí nákupy na poslední chvíli, ta je pro ně ve čtvrtek, a tak jeho odchod z Edenu ještě není nereálný.

O kamerunského siláka se podle calciomercato.it ucházejí tři celky z Premier League. Sedmnáctý Newcastle, osmnáctý Cardiff a devatenáctý Fulham čeká tuhý boj o udržení v uznávané lize a Ngadeu je pro ně zajímavým hráčem. Anglické kluby jsou ekonomicky silné, tudíž by pro ně nebyl problém vyplatit výstupní klauzuli hřmotného slávistického obránce, která činí 4,5 milionu eur (115 milionů korun). Pokud by se k tomu jeden z těchto klubů rozhoupal, záleželo by už jen na rozhodnutí hráče, který má ve Slavii smlouvu do června 2020.

Ngadeu zažil vydařený podzim, v domácí soutěži i v Evropské lize vynikal svým důrazem a silou v osobních soubojích. Tedy atributy, které se v Anglii cení. „Je to zeď, Iron man. Vyhovuje mu styl, kterým hrajeme, je z něj cítit velká sebedůvěra. Pro mě je to komplexní hráč, skvěle vyhodnocuje situace. Když už vystoupí, tak ten míč má,“ chválil kamerunského zadáka slávistický trenér Jindřich Trpišovský v průběhu podzimu.

Slavia má momentálně k dispozici pět stoperů, kteří by rádi pronikli do základní sestavy. A to ještě odešel Lukáš Pokorný na hostování do Bohemians. Kromě Ngadeua má Trpišovský k dispozici Ondřeje Kúdelu, jemuž se podzimní část taky povedla. Pak je tu Simon Deli, spolehlivý a elegantní obránce, kterého však srážely zdravotní problémy. Po zranění o své místo bojuje Jakub Jugas, nováčkem je Alex Král, jenž v zimě přišel z Teplic.

Právě Král odehrál včerejší utkání proti mladíkům z Brentfordu na pozici defenzivního záložníka. Zápas mu sedl, působil jistě, hrál s přehledem, byl konstruktivní a vstřelil i poslední gól Slavie. Trpišovského soubor potvrdil kvalitativní převahu, v utkání dominoval.