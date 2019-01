Šéf Fortuny: Video pomůže férovosti. Vraťme Čecha a Nedvěda domů | iSport.cz

Změnily se nějak vaše představy o tom, co vám spolupráce s českým fotbalem přinese?

„Nic mě nepřekvapilo. Všichni samozřejmě vidíme nějaké aktuální problémy, neshody, diskuse… Ale hodnotím vše i z nadhledu, třeba vzhledem k úspěšnosti českých klubů na evropské scéně. A v tomhle kontextu, alespoň na podzim, naše soutěž nevypadá vůbec špatně. Vždy záleží na vašem očekávání. Na českém trhu fungujeme osmadvacet let, nejsme naivní, musíme fotbalu rozumět.“

A vaše očekávání tedy bylo jaké?

„Nebylo ve smyslu, že vstup do fotbalu hned poznáme na obchodních výsledcích. Postavené bylo jednoduše: sponzoring je běh na dlouhou trať. Na začátku je ztrátovou záležitostí, je vaší investicí do budoucna. Věděli jsme, že po půl roce spolupráce s ligou nemůžeme dělat nějaké závěry. Nám nejde tolik o zvyšování povědomí o naší značce, Fortuně, v naší cílové skupině činí 99 procent. Pro nás je klíčové dostat se k fanouškům, mít maximální interakci v celé komunitě, fotbalovém prostředí. To nelze čísly úplně jednoduše změřit. Ale zatím to vnímáme velmi pozitivně.“

Velkou změnou v lize je nový herní systém. Neobáváte se toho, že fanoušci ho nepochopí nebo nepřijmou za svůj?

„Povede se to, až ho poznají. V květnu bude krásné počasí, vyprodané stadiony, emoce, napětí, derby, zápasy Sparty, Slavie, Plzně, Baníku, rekordy v návštěvnosti a sledovanosti. A doufejme, že i góly. Lidé to ocení. Věříme, že ve kterékoli skupině bude o co hrát. Že to nebude do posledního kola nuda. Já se na květen strašně těším!“

Vypočítali jste si, co to přinese vám? O kolik víc sázek?

„Je to jednoduchá matematika, dejme tomu, že nadstavba přinese plus minus dvacetiprocentní nárůst sázek. Upřímně řečeno, my jsme si to nikdy nepropočítávali. Zní to bláhově, ale pro nás je důležitější rovnice Fortuna = fotbal, fotbal = Fortuna. Vzájemné propojení, k tomu všechno směrujeme. Nemusím skládat účty, kolik lidí si nově vsadilo. Byli bychom rádi, aby se nadstavba ujala a všichni se těšili na další."

Takový tlak ještě žádný partner nevytvářel

Co s vámi jako s ředitelem sázkové kanceláře dělá, když se v zákulisí říká, že jeden klub už má titul jistý, protože si to dokáže zařídit přes rozhodčí?

„Nevěřím tomu. Jedním z důvodů, proč jsme do fotbalu šli, byla i transparentnost. Neříkám, že videorozhodčí vyřeší všechno, ale pro nás je to zásadní projekt. Je to další oko, kontrola navíc, že se na hřišti pojede férově.“

Musíte ale vědět, co se kolem videa děje. Že je o něj uvnitř fotbalu boj.

„Vidíme to. Ale důležité pro mě je, že to vnímají i Martin Malík a Dušan Svoboda, předsedové FAČR a LFA. Že to vidí stejně. Je jasné, že jde o novinku, která má své mouchy. Ty jsou ale všude, v Anglii, Itálii. Ale vyspělé ligy mají výhodu ve finanční podpoře videa. Vše musí mít nějaký vývoj, videorozhodčí je i ekonomicky a personálně náročný projekt. A na konci stejně rozhodují lidé, VAR nevyřeší všechny problémy. Je to podpůrný prostředek, aby byl fotbal férovější. Dívám se na to pozitivně. Když se ohlédneme, v kolika zápasech na podzim video pomohlo, je mi jedno, jestli je prodloužilo o jednu nebo tři minuty. Vždyť jinak by byly týmy okradeny o body.“

Z určitých stran ovšem existují snahy projekt VAR omezit, aby nebylo na sudí tolik vidět.

„Jsme ve spojení s oběma stranami. A všichni, i FAČR, jak mě ujišťoval pan předseda, video chtějí dál rozvíjet. Nemám náznaky o opaku, že by někdo chtěl VAR bojkotovat. Ono nemá smysl reagovat na všelijaká mediální prohlášení. Na druhou stranu ale nebudu sedět na zadku, jakmile uvidím, že to, na čem jsme se domluvili, přestává platit.“

V létě jste si pochvalovali, že navzdory odchodu Poláka Michala Listkiewicze je v komisi rozhodčích zajištěna kontinuita. Jenže garant VAR Roman Hrubeš z ní pak byl podivně odvolán, hovoří se o rezignaci dalšího člena Petra Mlsny. Ani to vás nezneklidňuje?

„Pro mě je důležitější, co se pak děje na hřišti. Zda sudí či videorozhodčí posoudili správně, co měli. Jestli je fotbal férový. Kdyby se tak nedělo, pak bych se na patřičných místech ptal. Jinými slovy: Je mi jedno, jestli utkání odřídí Pepa nebo Marťani, musí to být férové. Občas je hrozně těžké stanovit hranici, kdy došlo k ovlivnění, ale to je úkol i pro vás, novináře."

Vidíte napětí, které panuje mezi členy komise?

„Když to bylo hodně třaskavé a byl odvolán Roman Hrubeš, vydali jsme prohlášení, které vyšlo v magazínu Sport, a na něm se nic nemění. Jasně jsme sdělili vedení FAČR i LFA, že v prvopočátku obě strany podcenily složení komise, nominovaly do ní lidi, kteří si nesedli. Bylo jasné, že nefungují jako tým. To je základ problému. Jako manažer to musíte zvládnout."

A vnímáte mocenský konflikt Roman Berbr a jeho lidé versus ti, kteří nepatří do jeho tábora?

„V první řadě to vidím v osobní rovině. Jinde takové potíže mají taky – jenže si to vyřeší mezi čtyřmi zdmi a nechodí s tím ven. Pro nás je klíčové, aby lidé v komisi, do níž jsou nominováni na základě domluvených pravidel a nyní v ní má převahu FAČR, našli společnou řeč.

Máte tedy důvěru v předsedu komise Jozefa Chovance?

„Udělal si svou práci, je uznávaný hráč, trenér, je na něm, aby ukázal, jak komise funguje a bude fungovat.