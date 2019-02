Berbr vs. Slavia. Vzájemné výpady zmizely. Proč je mezi nimi nyní klid? | iSport.cz

Poslední dobou se zdá, že mezi Slavií a Romanem Berbrem utichly rozbroje. Jaroslav Tvrdík a první místropředseda FAČR si dozajista nepadli kolem ramen. Loni došlo ke dvěma schůzkám, skrze osobu Jana Nezmara, sportovního ředitele vedoucího klubu FORTUNA:LIGY, spolu dokáží být v kontaktu i nyní.

Alespoň tak to Berbr vidí. Ten popsal i mechanismus, jakým se Slavií nyní komunikuje. "Je udělaná tlustá čára. Teď to funguje tak, že já se domlouvám s Honzou, on jde za ním a přes něj mi pan Tvrdík odpovídá. Ve věci reprezentací, stadionu. A směrem k veřejnosti o sobě mlčíme. Já jsem tedy na něj nikdy nereagoval a teď jsem rád, že z jeho strany je taky klid," vyjádřil se k situaci Roman Berbr v exkluzivním rozhovoru pro deník Sport.

Nejvíc dusno bylo mezi oběma stranami v květnu 2017 po zatčení tehdejšího předsedy FAČR Miroslava Pelty. V té době Slavia vyzývala k vytvoření jakési úřednické vlády, což Tvrdík nazýval jako hledání alternativy k Berbrovi, potažmo přímo boj proti němu.

Velmi aktivně se proti němu ohrazoval také na svém twitterovém účtu. "Slavia Praha nebude součástí žádného řešení, ve kterém bude pan Berbr členem vedení FAČR. Fotbale není mafie," napsal v květnu 2017, kdy se rozhodovalo o novém předsedovi FAČR. Zpátky se ozvaly také ostré výrazy. "Podobné návrzy jsou mimozemské," reagoval Berbr.

Nebyl to ojedinělý výpad. "Všichni jeho volitelé na valné hromadě FAČR a sympatizanti v české komoře by se měli stydět. Tyhle metody do fotbalu nepatří," okomentoval Tvrdík zase článek, ve kterém bývalý šéf sportu na České televizi Otakar Černý odhalil, jak se k němu Berbr choval vulgárně.

Podobně ostrá slova už nyní vzduchem nelétají. "Tak to je vždycky výhodnější být vzájemně zadobře," podotýká Berbr.

