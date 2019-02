Houštecký po generálce: Urputné jako naše liga, problémy měl i Souček | iSport.cz

K vítězství nad Rosenborgem Pražanům stačily skvělé vstupy do jednotlivých poločasů. Už ve třetí minutě skóre otevřel Miroslav Stoch, krátce po změně stran pak druhý gól přidal Peter Olayinka. Na obou trefách se výrazně podílel Jaromír Zmrhal, který se podle Houšteckého poučil z utkání se Salcburkem.

„Je to rychlý hráč, má dobrý tah na branku a střelu. Minule jsme mu řešení podobné situace vytýkali, teď se na to soustředil a vyhodnotil ji tak, jak měl," ocenil slávistický asistent Zmrhalovu přihrávku na nigerijského parťáka před druhým gólem.

„On si trošku zařval, věděl jsem, že to na něj budu dávat," podotkl pětadvacetiletý záložník. "V zápase se Salcburkem jsem to vzal na sebe, měl jsem to na střelu dobře připravené. Ale pak jsme to probírali na videu a bylo vidět, že si tam nabíhá," vrátil se ještě Zmrhal k neproměněné šanci z nedělního souboje.