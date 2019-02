Sestavy týmů před jarní částí ligy: tři bez posil, kdo měnil nejvíc? | iSport.cz

Které zimní posily se dostanou do základních sestav svých týmů v české lize? • FOTO: koláž iSport.cz Už v pátek se po krátké zimní pauze znovu rozběhne nejvyšší česká fotbalová soutěž. Jak si jednotlivé kluby počínaly na přestupovém trhu? Obecně platí, že období nesmyslně divokých investic a rozmařilých nákupů je (snad) definitivně minulostí. Pro Slavii, Plzeň i Spartu platí jedno společné: chceme se chovat především chytře a smysluplně. A jak kádr doplnily další prvoligové celky? Prohlédněte si změny na soupiskách i předpokládané jarní sestavy všech šestnácti mužstev FORTUNA:LIGY!

Slavia (1. místo, 49 bodů) Ideální sestava ligového lídra oproti podzimu zřejmě dozná jediné změny. Dobrými výkony v přípravě se o triko hlasitě přihlásil záložník Petr Ševčík, který přišel z Liberce. O místo budou bojovat i Lukáš Masopust s Alexem Králem. „Jestli má odvahu koupit a začlenit mladé kluky Slavia, je jen otázkou času, kdy se o to budou snažit ve větší míře i další kluby. Tenhle přístup chválím, je to pozitivní změna," tvrdí internacionál Július Bielik. Předpokládaná jarní sestava Slavie • Foto iSport.cz Iron Man do Fulhamu a zpět. Přestup Ngadeua padl, teď může být klíčovým mužem Slavie

Plzeň (2. místo, 45 bodů) Na západě Čech zase měli trochu náskok. „Plzeň měla přestupy hotové dávno dopředu, vždy má vymyšlený plán," míní Bielik. Dvě zahraniční posily Jean-David Beaguel a Joel Kayamba se zřejmě dostanou i do základní sestavy. Novou variantou do ofenzivy je také Slovák Erik Pačinda, jehož ovšem o start jara připraví disciplinární trest. Předpokládaná jarní sestava Plzně • Foto iSport.cz Hejda po remíze v generálce: Na každou branku se strašně nadřeme

Baník (3. místo, 34 bodů) V Ostravě byl během zimní přestávky klid, mužstvo kouče Páníka vyrazí do jarních bojů s takřka totožným kádrem jako na podzim. Přestup se uskutečnil jediný, ale o to pikantnější! Ze sousední Opavy přišel Nemanja Kuzmanovič a v pátek na Dukle klidně může nastoupit po boku Milana Baroše. Předpokládaná jarní sestava Baníku • Foto iSport.cz

Jablonec (4. místo, 33 bodů) Osa úspěšného týmu se během přestávky rozpadla. Matěj Hanousek zamířil do Sparty, Lukáš Masopust do Slavie, David Lischka má vážné zdravotní problémy a klíčový záložník Michal Trávník se zranil. „Všechno to jsou obrovské ztráty. Ale věřím Petru Radovi, že zase vytáhne správné hráče, které až tolik neznáme a na Jablonci se to výrazně neprojeví," soudí expert Sportu Ivan Kopecký. Jak se na severu Čech ukáže Bogdan Vatajelu? Předpokládaná jarní sestava Jablonce • Foto iSport.cz

Sparta (5. místo, 32 bodů) Změna strategie proti posledním přestupovým obdobím je na Letné jasně čitelná. „Strašně mě zajímá, jak to půjde Tomáši Rosickému v roli sportovního ředitele. Začal dobře. Je vidět, že na přestupovou politiku má výrazný vliv. Může to konečně fungovat," říká Július Bielik, sám bývalý hráč Sparty. Klub v zimě opustilo několik nechtěných hráčů, sportovně bolí jen odchod Nica Stancia. V základu by proti Bohemians neměl chybět Švéd David Moberg Karlsson. Předpokládaná jarní sestava Sparty • Foto iSport.cz Musíme zůstat nohama na zemi, nabádá Ščasný po triumfu v generálce

Zlín (6. místo, 30 bodů) Ve Zlíně se musí vyrovnat s dvěma výraznými změnami. Útočník Beauguel, autor devíti ligových gólů zamířil do Plzně, "Ševci" jej zkusí nahradit z vlastních zdrojů. Překvapivější byl náhlý konec úspěšného kouče Michala Bílka, který povede reprezentaci Kazachstánu. Místo něj přišel Roman Pivarník. Udrží mužstvo kolem Petra Jiráčka pozici v elitní ligové šestce? Předpokládaná jarní sestava Zlína • Foto iSport.cz Zlínský kouč Pivarník: Beauguela nahradíme a cílem je skupina o titul

Liberec (7. místo, 25 bodů) U Nisy přivítali jedno velmi zajímavé jméno. Po jedenácti letech v zahraničí se do české ligy vrátil Libor Kozák a pokud bude zdravý, na hrotu libereckého útoku by neměl chybět. „Pořád má jméno, obránci si na něj dají pozor. Nebude to mít jednoduché, protože v Česku je defenziva na prvním místě, kluby hrají organizovaně," upozorňuje Ivan Kopecký. Předpokládaná jarní sestava Liberce • Foto iSport.cz

Teplice (8. místo, 25 bodů) Střelec Vaněček už bojuje o svou šanci ve Skotsku, nahradit by ho v útoku měl Jan Kuchta. Dvaadvacetiletý mladík přišel do Teplic na hostování ze Slavie v rámci přestupu Alexe Krále. Právě odchod vlasatého stopera může Severočechy hodně bolet, bude oblíbené rozestavení kouče Hejkala 3-5-2 fungovat i bez něj? Předpokládaná jarní sestava Teplic • Foto iSport.cz

Opava (9. místo, 23 bodů) Ligový nováček pro jarní boj o udržení v nejvyšší soutěži nijak výrazně neposiloval. Spíš naopak. Kuzmanovič odešel do Baníku a možná ještě citelnější bude ztráta konžského záložníka Kayamby. Výkony Slezanů tak zřejmě zase budou hodně stát na čtyřicetiletém matadorovi Zavadilovi. Předpokládaná jarní sestava Opavy • Foto iSport.cz

Mladá Boleslav (10. místo, 22 bodů) Hlavní cíl splněn! Boleslav si pojistila služby střelce Nikolaje Komličenka, hostování z Krasnodaru proměnila v přestup. Aktivní ovšem byla i jinak. Z Bohemians přivedla šikovného Dominika Maška, do obrany přišel plzeňský Tomáš Hájek. A na pravém beku by Lukáše Pauscheka měl nahradit dvacetiletý Jakub Klíma z Pardubic. Předpokládaná jarní sestava Mladé Boleslavi • Foto iSport.cz

Slovácko (11. místo, 21 bodů) Trenér Martin Svědík chtěl posílit ve všech řadách, Slovácko ale žádnou výraznou tvář do základní sestavy nepřivedlo. Na hostování z Mladé Boleslavi se vrátil záložník Jaroslav Diviš, obranné složení rozšířil Chorvat Domajog Franič, který naposledy hrál bosenskou ligu. A běží jednání o příchodu Harise Harby z Albánie. Předpokládaná jarní sestava Slovácka • Foto iSport.cz

Příbram (12. místo, 20 bodů) Příbram bude na jaře bojovat o udržení v téměř stejné sestavě jako na konci podzimu. Kariéru ukončil stoper Mario Holek, který ale do hry kvůli zranění stejně nezasáhl. O restart se naopak pokouší Tomáš Jablonský, který už s fotbalem přestal a pracoval ve Slavii jako koordinátor. „Ještě se necítím tak starý," uvedl ke svému návratu pro web klubu. Možný je také příchod Egona Vůcha, který s mužstvem začal trénovat. Předpokládaná jarní sestava Příbrami • Foto iSport.cz

Bohemians (13. místo, 19 bodů) O dvě opory tým trenéra Martina Haška přišel. Jeho stejnojmenný syn přestoupil do Sparty, Dominik Mašek odešel do Boleslavi. Ale v Ďolíčku věří, že dokázali získat plnohodnotnou náhradu. Na hostování z Dánska přivedli zkušeného záložníka Kamila Vacka. „Bude jedním z nejlepších hráčů ligy," věří kouč Bohemians. A obměnil i složení stoperů, sázet by nově měl na duo Hůlka - Pokorný. Předpokládaná jarní sestava Bohemians • Foto iSport.cz Kouč Hašek: Vacek bude na jaře jedním z nejlepších hráčů v lize

Olomouc (14. místo, 19 bodů) Také Sigma se dočkala vysněné posily do středu obrany. Ideálního parťáka k Václavu Jemelkovi totiž po letním odchodu Uroše Radakoviče do Sparty na Hané ne a ne najít. Tak snad teď. Z Maďarska se do české ligy vrátil ostřílený Vít Beneš a v přípravě naznačil své kvality. „Pocity mám pozitivní, jsem spokojený s tím, jak mě v klubu přijali," hlásí natěšeně pro klubový web. Předpokládaná jarní sestava Olomouce • Foto iSport.cz Ke konci v Olomouci jsem měl blízko. Hráči jsou trochu pohodlní, myslí si kouč Jílek

Karviná (15. místo, 15 bodů) Kapitán Marek Janečka po třech letech v Karviné zamířil zpět na rodné Slovensko do Trnavy, klíčový stoper Filip Panák už se připravuje se Spartou. To je citelné oslabení defenzivy, která na podzim už tak byla co do počtu inkasovaných gólů druhá nejslabší v lize. Pomoct má Srb Milan Rundič, který přišel ze Slovanu Bratislava. A zajímavý může být i záložník Martin Bukata z italského Beneventa. Předpokládaná jarní sestava Karviné • Foto iSport.cz