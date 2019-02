Boj o titul s Vrbou? Je proti nám těžká váha, říká Trpišovský | iSport.cz

Jak situace kolem příchodu Martina Doležala vypadá?

„Záležitost je to čerstvá, nějak vyplynula ze situace. Jablonec nás oslovil se zájmem o hostování některých hráčů, přemýšleli jsme, co bychom z toho měli. Náš kádr je zdravý a vypadá skvěle, ale jestli má někdo drobné zdravotní komplikace, jsou to ofenzivní hráči. Je pravda, že máme vzhledem k porci zápasů, která nás čeká, jen jednoho hrotového útočníka - Milana Škodu. Na druhé straně Martin Doležal patří k důrazným hráčům před vápnem a vyšlo nám z úvah, že by jeho angažování mohlo vyřešit problém v rámci větší konkurence hrotových hráčů. Případný výpadek Milana Škody by nás totiž mohl omezit.“

V jaké fázi jednání aktuálně jsou?

„Bohužel jsem ten poslední, který by to mohl vědět. Mám aktuálně tolik starostí, že jednání nechávám plně na vedení. Kdyby měl jeho příchod dopadnout, na tento týden určitě připravený nebude. Jablonec ví, co v Martinovi má. Bereme ho tedy spíš jako takový bonus, jinak sezonu odstartujeme v momentálním složení. Útočník číslo jedna je Milan Škoda a tak se také celou zimu připravoval. Vypadá úplně nejlépe od začátku sezony."

Kladete si před startem jara nějaké cíle?

„Pro mě by bylo úplně nejdůležitější, kdybychom se na konci sezony jako sportovní úsek dokázali posunout zase o pár procent směrem dopředu (příchod dalších fanoušků na stadion, zvýšení fotbalové kvality a ofenzivnější herní projev, podání minimálně stejných výkonů jako na podzim)... Všichni jsme pracovali na těchto prvcích společně a budeme pokračovat. Každopádně s ambicemi a kádrem, který máme k dispozici, je v našich silách zabojovat o úspěch v obou domácích soutěžích."

Bude pro vás boj o titul o to těžší, že proti vám stojí zkušený Pavel Vrba, který s Plzní získal už tři tituly?

„Ve své krátké kariéře mám vůbec první možnost zabojovat o mistrovský titul. Je to nejvíc, čeho můžete dosáhnout a ten nejkrásnější pocit, velká motivace a lákadlo. Skutečnost, že na druhé straně stojí Pavel Vrba, spíš jen ztěžuje situaci. Je to nejúspěšnější trenér v Česku, dokázal mnohé. Úspěchů má na svém kontě hrozně moc, takže je jasné, že proti nám stojí těžká váha."



Můžou být právě zkušenosti získané nejen z bojů o titul jeho výhodou?

„Zkušenosti jsou v této profesi určitě výhoda. Kdo jich má víc, může v klíčových momentech zachovat chladnější hlavu. A čím víc bitev za sebou máte, tím víc zkušeností získáte."

Na poslední chvíli ztroskotal přestup Michaela Ngadeua do Fulhamu. Neuškodilo mu to nějak?

„Když jsem ho sledoval v týdnu během tréninku, přišlo mi, že už má Fulham z hlavy pryč. Je velký profesionál a my udělali vše proto, aby se transfer podařil dotáhnout. Odcestoval, ale přestup nedopadl. Nicméně i tak se vrátil do klubu, který bude bojovat o poháry. "



Mluví se také o snaze klubů získat Jakuba Jugase a Murise Mešanoviče. „Zájem klubů o hostování našich hráčů je velký. Nejsme v situaci, kdy bychom museli za každou cenu někoho uvolňovat. Nabídka musí dávat smysl nám i hráči. Určitě nikoho nenabízíme. U Jakuba Jugase se situace změnila tím, že Michael Ngadeu neodešel do Fulhamu. Jinak Jugy vše odtrénoval a zvládl i těžký zápas. Máme spolu dohodu, konkrétně u něj by až taková herní vytíženost k dispozici nebyla, ale je v trochu jiné situaci než ostatní, protože mu uškodilo zranění. Zrovna u něj by možná byla herní praxe to nejlepší, ale i tak se musejí dohodnou především kluby mezi sebou."

