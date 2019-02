Sigma jde do boje. Pilař? Jako druhá posila, těší se Jílek a chválí Beneše | iSport.cz

Největší radost krátké přípravy mu jednoznačně udělal příchod stopera Víta Beneše. „Rychlá adaptace, kvalita, navíc výborný kluk do kabiny. Z prvního zápasu se neposere, takže musím mluvit v superlativech. Splňuje všechny věci, které jsme chtěli,“ chválí 30letou posilu.

Další olomoucké plus? Zdravotní stav a forma Václava Pilaře, který toho na podzim příliš neodehrál. Nyní by měl být zpět v plné síle, což prokázal v posledních přípravných utkáních. Měnil si místa s dalším křídelníkem Šimonem Faltou a působil nebezpečně. „Vencu beru jako druhou posilu. Na podzim odehrál hodně málo, teď drží a v Turecku prokázal neoddiskutovatelnou kvalitu,“ těší Jílka.

Změna v sestavě však bude na pozici pod Pilařem, tedy na pravém obránci. Spolehlivý Martin Sladký laboroval dlouho se svalem, a tak jej mezitím vytlačil Tomáš Zahradníček. „Udělal velký posun v závěru podzimu a v přípravě na to navázal. Zvládl to na beku velmi dobře, bavil jsem se s ním a říkal, že mu to vyhovuje,“ popisuje trenér. „Kondičně patří k nejlépe disponovaným, takže se tam dobře adaptoval. Má však ještě nějaké defenzivní rezervy, pořád je to pro mě prvotně křídelní hráč, který na obránci dokáže velmi dobře alternovat,“ dodává.

Byť je nejlepším střelcem Sigmy s pěti trefami útočník Martin Nešpor, očekává se, že s produktivitou konečně pomůže i šikovný středopolař Jakub Plšek, jenž v posledních dvou sezonách nastřílel 29 branek (11 ligových, 18 druholigových). Na podzim přidal vytáhlý blonďák jen dvě, ale důvěry od kouče se může těšit nadále.

„Inklinuju k tomu, že hráči věřím. Vím, že nám dřív hodně pomohl, je to rozdílový hráč. Ale jsou to jen epizody. Pokud má hráč být zajímavý pro lepší kluby, musí mít tu výkonnost stabilní. Doufám, že si Plša sám přiznal, že podzim nebyl ideální. Všichni čekáme gólový progres, který v zimě nepřišel, tak snad si to nechal na ligu. Musí maximálně pracovat pro mužstvo, to ne vždy bylo,“ upozorňuje Jílek.

Zda se to podaří, naznačí už večerní start proti čtvrtému Jablonci. Severočeši sice personálně i zdravotně oslabili, pořád však patří mezi nejambicióznější kluby v lize. „Jablonec měl výbornou přípravu, vynikající výsledky na Atlantic Cupu. Jako trenér soupeře samozřejmě vnímám, že Michal Trávník nebude moct nastoupit. Je pro Jablonec hodně důležitý, ale jejich kádr je stále velmi kvalitní, přišly dobré náhrady,“ vnímá Jílek. „Očekávám ve spodních patrech obrovskou melu, každé kolo může přinést velkou proměnu,“ uzavírá.