Penalta? Hubníkovi moc do řeči nebylo. Měli jsme vyhrát, řekl Matějovský | iSport.cz

Dramatický zápas plný nevšedních momentů odstartovala nešťastná srážka domácího Ladislava Takácse s hostujícím Lukášem Hejdou, po které museli oba hráči kvůli zranění střídat. Šlo o ošklivý moment, který všemi na stadionu otřásl.

„Bylo to hodně nepříjemný. Dobrých pět minut mi trvalo, než jsem se dostal hlavou do zápasu,“ přiznal Matějovský. „Věřím, že oba kluci budou brzy fit a nebude to nic vážného.“

Ve středu pole nahradil Takácse Rus Aleksej Tatajev, původem stoper. I s ním však Mladá Boleslav favorita přehrávala, v první půli si vytvořila hned několik šancí. Prakticky všechny akce domácích šly přes Matějovského, který protivníky cvičil v driblinku, přehledu i důrazu.

„Měl jsem hlavně dobrý pocit z mančaftu. Příprava byla nahoru dolů, nějaké zápasy se nám povedly, nějaké ne. Ale věřil jsem, že můžeme Plzeň pozlobit a to se nám povedlo,“ odmítl však skromně hodnotit svůj výkon. Tak to za něj udělal trenér Jozef Weber.

„Marek odehrál výborný utkání,“ uvedl domácí kouč. „Podobně začal i podzimní část, v takové fazoně hrál utkání ve Zlíně, kde jsme vedli 2:1, když mu došly síly. A soupeř to pak otočil. Když jsem ho dnes musel střídat, hned jsem si na to vzpomněl. Přeju si, aby mu vydržela forma z dnešního utkání a hlavně aby mu vydrželo zdraví, protože pokud budou tyto dva atributy splněny, bude mít pro nás velký přínos. Mužstvo jsme výrazně omladili a on ho musí ovlivňovat správným směrem, je s námi trenéry na jedné vlně a pomáhá nám s přestavbou týmu.“

Bývalý reprezentant vydržel na hřišti do 84. minuty, kdy musel střídat pro křeče. Kromě příkladného nasazení však zaujal i velkými emocemi, hodně těžce kousal především faul, který mu sudí Pavel Julínek odpískal po souboji s Davidem Limberským. Že by reminiscence na bývalé vypjaté bitvy s Plzní v barvách Sparty?

„Ne, to vůbec,“ vyloučil to s úsměvem Matějovský. „Rozhodčímu jsem říkal, že jsem přečetl, co chtěl Limba udělat a vzal jsem mu balon. On mi tvrdil, že jsem mu vzal i nohu, a to samé říkal i David,“ pokrčil rameny.

Co řekl o penaltě? „Samozřejmě jsem hned běžel za Romanem Hubníkem a ptal jsem se ho, jak to viděl. Jemu moc do řeči nebylo, takže jsem to bral tak, že penalta bude. Jen jsem se ptal rozhodčího, jestli to neviděl hned, protože mě to přišlo jako jasný faul, on mi pak říkal, že i na videu to bylo těžké rozklíčovat.“