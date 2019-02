Kdyby šel Škoda, zůstanu stát, řekl Grigar. Penalta prý nejspíš byla | iSport.cz

Teplice na Slavii nestačily popáté v řadě, předvedeným výkonem ale podle Grigara nezklamaly. Zápas až těsně před koncem zlomil faul Michala Jeřábka na Milana Škodu. Ten padl na trávník poté, co ho soupeř zatáhl za dres. O faul se jednalo, byť zdaleka ne vždy k takovým zákrokům v pokutovém území rozhodčí přistupují podle stejného metru...

Měla se klíčová penalta kopat?

„Přede mnou byl chumel hráčů, ale Jeřábek ho asi držel. Byla nejspíš jasná.“

Mrzí porážka o to víc, že jste dlouho drželi nerozhodný výsledek?

„Kdyby nebyla penalta, věřím, že na 0:0 to uhrajeme. Tenhle moment bohužel rozhodl.

Překvapilo vás, že penaltu kopal Souček?

„Čekal jsem Škodu. Ale ten říkal, že když je faulovaný, tak na penalty nechodí.“

Nechtěl jste zůstat stát?

„Kdyby šel Škoda, tak zůstanu. Možná bych vypadal jak pitomec, kdyby to dal k tyči, ale co už (pousměje se). Od Součka jsem takové řešení nečekal.“

Míč letěl do brány dlouho, nešlo jej ještě chytit?

„Už jsem ležel na kolenou, bylo to daleko. Kopl to dobře.“

Po nástupu na hřiště vás prověřil i Alex Král, bývalý spoluhráč.

„Přišel a hned měl střelu. Pak ještě další, tu na poslední chvíli vykopl patou Pavel Čmovš. Pro Alexe by bylo krásný, kdyby hned dal gól. Ale pro nás už by 0:3 bylo hodně kruté.“

Co vám zápas ukázal pro další průběh jara?

„Na úvod jsme měli nejtěžšího soupeře a hráli s ním vyrovnaně. Od výkonu se můžeme odrazit. A teď máme tři zápasy, které bychom potřebovali výsledkově zvládnout.“

Jak se vám zamlouvala hra Slavie?

„Aktuálně jde zkrátka o nejlepší mančaft v lize. Vypadá to, že titul získají.“

