Slavia vstup zvládla, v Plzni to drhne. Lídr Souček, nezvyklý žolík a zranění | iSport.cz

Plzni vstup do jara nevyšel podle představ, Slavia to nakonec zvládla... • FOTO: Barbora Reichová (Sport), Pavel Mazáč (Sport) Šestibodový polštář na čele, k tomu velké plus v podobě zvládnutého (a těžkého) závěru duelu s Teplicemi. Na druhé straně skloněné a ustarané hlavy po vstupní remíze 1:1 v Mladé Boleslavi. Hned první jarní kolo FORTUNA:LIGY zvětšilo odstup mezi první Slavií a druhou Plzní a oba konkurenty nahodilo do odlišné psychické pohody. Co se povedlo aktuálnímu lídrovi, co naopak scházelo obhájci titulu?

PLZEŇ – ztráta fyzické (a psychické) pohody Mladá Boleslav - Plzeň: Debutanti Kayamba a Beauguel posílají Viktorii do vedení 1:0! Jean-David Beauguel poslal Plzeň v Mladé Boleslavi do vedení, zdálo se, že obhájce titulu rázně vykročil pro tři body. Jenže Západočechy zlomilo vyrovnání z penalty, nedokázali si vytvořit žádné stoprocentní šance, k boleslavské brance se dostaly pouze slabé náznaky. „Mladá Boleslav byla v některých věcech důraznější. Její hráči měli obrovskou chuť do soubojů a těžili z toho, vytvářeli si územní převahu," shrnul to poměrně přesně trenér Pavel Vrba. Zatímco v některých zápasech, kdy favorit nedominuje, máte stejně pocit, že svou úlohu zvládne, v Boleslavi to spíš vypadalo, že Limberský a spol. především nechtějí prohrát. Neprýštila z nich vůle zlomit utkání, scházelo větší sebeobětování a výkon na hraně možností. Viktoria nevstoupila do jara v ideálním rozpoložení, což bylo znát i z ustaraného a úsečného projevu trenéra Vrby na tiskové konferenci.

PLZEŇ – zraněné opory, ošklivý úraz stopera Mladá Boleslav - Plzeň: Škaredá srážka hlav. Takácsovi tekla krev, Hejda zůstává ležet K nevýraznému výkonu českého mistra přispěly i další okolnosti. Už ve třetí minutě skončil na trávníku Lukáš Hejda, kterého po srážce s Ladislavem Takácsem odváželi na nosítkách ze hřiště rovnou do nemocnice. Důležitý člen sestavy utrpěl otřes mozku a zatím není jasné, jak dlouho bude chybět. Ve druhém poločase to vypadalo špatně i s Romanem Hubníkem, když se hlavou srazil s Aleksejem Tatajevem. Kapitán mužstva po dlouhém ošetřování sice zápas dohrál, ale vůbec nepůsobil svěžím dojmem a na výkonu to bylo vidět. Jindy jistý šéf defenzivy ztrácel v soubojích s Komličenkem, dostával se pozdě k balonům. Zranění jsou navíc širším plzeňským problémem – po operacích ještě stále nejsou fit Michael Krmenčík, Daniel Kolář, Jan Kopic, Radim Řezník a Erik Pačinda, všichni by se trenéru Vrbovi náramně hodili.

PLZEŇ – kde je dominance mistra? Mladá Boleslav - Plzeň: Komličenko z penalty srovnává na 1:1! Mladá Boleslav si v sobotu uhrála bod naprosto zaslouženě, mnohdy svého soupeře znatelně přehrávala. Zkušený bard Matějovský hrál výborný zápas a skvěle režíroval středočeskou zálohu, Komličenko udržel balony, často dominoval nad Hubníkem a navíc s přehledem proměnil penaltu. Na druhé straně Plzni chyběla větší rvavost směrem dopředu. Zimní posily Kayamba s Beauguelem vyšvihly krásnou gólovou akci, to ale bylo prakticky všechno. Milan Havel se ukázal v několika nebezpečných útočných výpadech, jenže směrem dozadu nechával okénka a po žluté kartě si koledoval i o vyloučení. Roman Procházka byl až příliš neviditelný, krom Patrika Hrošovského se plzeňská rozehrávka neměla o koho opřít. David Limberský nebyl ve své kůži a o otřeseném Hubníkovi už byla řeč. Zkušený kádr Viktorie se zkrátka potřebuje rychle zmátořit, jinak může mít velké problémy i v dalších zápasech...

SLAVIA - lídr Souček zase udělal progres Slavia - Teplice: Souček vršovickým dloubákem z penalty posílá sešívané do vedení 1:0! V klíčové chvíli si vzal balon a penaltu proměnil s velkým přehledem. „Říkal jsem si, že mě gólman nezná, tak určitě skočí," smál se Tomáš Souček napůl technickému dloubáku doprostřed brány. Ačkoliv nebyl mezi určenými exekutory, v dané chvíli si věřil a zase ukázal, jak výraznou osobnost v něm současná Slavia má. Pražané po vítězství nad Teplicemi (2:0) drží v čele tabulky už šestibodový náskok. Kouč Trpišovský si přitom všiml, že Souček jinak nepředvedl úplně ideální výkon. „Nebyl to z jeho strany top zápas. O to je cennější, že je schopný si vzít penaltu a takovým způsobem ji proměnit. Neustále dělá velký progres," ocenil svého záložníka trenér Slavie s tím, že ještě před dvěma lety by si něco podobného nedovolil.

SLAVIA – Ševčík bez problémů zapadl Slavia - Teplice: Grigar zkazil odkop, Škoda ve výborné pozici nezakončil Souček uprostřed zálohy nastoupil po boku nového parťáka – a Petr Ševčík svou premiéru zvládl velmi obstojně. Zimní posila z Liberce ukázala, čím může být pro hru Slavie platná. „Běhal na velkém prostoru, hodně nám pomohl. Ze středových hráčů vypadal vůbec nejlépe," chválil Trpišovský. Ševčík si o místo v základu řekl dobrými výkony v přípravě, pozici v zahajovací jedenáctce si vybojoval jako jediný z nových tváří. A podle Trpišovského může být ještě lepší. „Šlo o jeho první zápas. Zatím nemá takovou sebedůvěru jako hráči, co tu jsou déle," podotkl trenér Pražanů. Až si na nové prostředí zvykne víc, fanoušci se mají na co těšit.