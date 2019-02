Dostál o zákroku na Chipcia: Hrábnul jsem po něm. Moje chyba | iSport.cz

Jak jste viděl ten klíčový moment, který rozhodl utkání?

„Asi se to písknout dalo, byla to moje chyba. Na chvíli jsem zaváhal a Chipciu se dostal předemně. Já už pak nekoukal na balon, nevšiml jsem si, že letí mimo, a nejspíš jsem po něm hrábnul. Abych pravdu řekl, tak si to moc nevybavuju, pustím si ten moment ještě jednou. V tu chvíli jsem byl ale přesvědčenej, že to penalta není, ale když ji sudí písknul a ještě po konzultaci u videa, tak asi byla. Mrzí mě to, protože jsme podali dobrý výkon a pokazil jsem to já.“

Neříkal jste si, že je přísná, když míč letěl na tribunu a ne na Chipcia?

„Snažil jsem se takhle argumentovat i rozhodčímu, ale asi se mi to moc nepovedlo.“

Tušil jste, když se sudí šel podívat na video, že je zle?

„Člověku není dobře, když vidí, že se něco zkoumá. Navíc když tam Chipciu okamžitě gestikuloval. Říkal jsem si, že to pískne, a já se propadnu.“

Nakonec vás mohl zachránit brankář Tomáš Fryšták, ale míč se od něj jen odrazil a Frýdek jej poslal do prázdné branky.

„To už je jedno s druhým. Fryšty podal výborný výkon, ale odrazilo se to před prázdnou bránu. S tím se nedalo nic dělat, Frýdek měl několik metrů náskok.“

Penalty jste se dožadovali i vy v prvním poločase, když Chipciu srazil unikajícího Závišku, ale sudí hned rozpažil, že pískat nebude. Jak jste to vnímal vy?

„Viděl jsem to přes celé hřiště, vypadalo to jako zajímavý brejk. Od Chipcia to byl spíš hokejový zákrok, ale těch je v zápase plno. Rozhodčí určitě dostal do sluchátek informaci, že se o faul nejednalo. Myslím si, že to u videa určitě zkoumali. Jestli ne, tak by to bylo zarážející.“

Góly Domácí: 90+2. M. Frýdek Hosté: Sestavy Domácí: Nita – Zahustel, Štetina, Plechatý, Matěj Hanousek – Hložek (78. M. Hašek), M. Frýdek (C), Kanga (65. V. Kadlec), Sáček, Chipciu – Tetteh (69. Pulkrab). Hosté: Fryšták – M. Dostál, Krch (C), Hůlka, Bartek – Záviška (59. Reiter), Ljovin, Vacek (80. Jindřišek), Vaníček, F. Hašek – Koubek (84. Nečas). Náhradníci Domácí: Heča, Radaković, Civić, Hašek, Kadlec, Drchal, Pulkrab Hosté: Valeš, Vondra, Bederka, Schumacher, Jindřišek, Reiter, Nečas Karty Domácí: Plechatý Hosté: Vacek, Ljovin, Ljovin, M. Dostál Rozhodčí Proske – Kotík, Caletka Stadion Generali Arena, Praha-Letná Návštěva 11 625 diváků

