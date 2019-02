Mladá Boleslav chce Skaláka! Jirka i my máme zájem, potvrdil kouč Weber | iSport.cz

„Je to pravda, o Jirku zájem máme,“ potvrdil trenér Jozef Weber po utkání v Teplicích (2:0). „Už jsem s ním mluvil a chtěl by se vrátit. Nyní záleží na dohodě klubů. Kdyby přišel, naší konkurenci v ofenzivě by to určitě prospělo.“

Skalák přestoupil z Brightonu do druholigového Millwallu před touto sezonou. Do sestavy se však od loňského léta neprosadil a spíše sbíral minuty jako střídající hráč. Těch nastřádal v Championship celkem 438 v rámci třinácti utkání.

I proto se mladoboleslavské vedení začalo zabývat Skalákovým návratem.

„Pro Mladou Boleslav by to byla zajímavá posila, protože Jirka Skalák hrál nejlepší fotbal právě tam. Na druhou stranu v poslední době nenastupoval pravidelně. Uvidíme, v jakém bude stavu,“ okomentoval možnou transakci někdejší reprezentant Pavel Mareš ve studiu ČT Sport, kde informace o senzačním návratu zazněla poprvé.

Restartuje Skalák svoji kariéru tam, odkud před třemi lety odešel do světa?