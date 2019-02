Trávník: Jsem rád, že jsem neodešel do Hannoveru. V Jablonci zatím zůstanu | iSport.cz

Snad dá pětasedmdesát minut, přál si před utkáním trenér Petr Rada. Počítal s tím, že Michalu Trávníkovi po zranění dojde energie a bude ho muset střídat. Nakonec však svou oporu nechal na place až do konce. Na lavičce neměl adekvátní náhradu. „Mám toho celkem dost,“ přiznává reprezentant po zátěži. Operované koleno však nezlobí.

Prý jste hodně vyšťavený.

„To jo. Nečekal jsem, že vydržím celý zápas. Ke konci jsem toho měl plné zuby. Trenér se mě kolem pětašedesáté sedmdesáté minuty ptal, jestli můžu, řekl jsem, že ještě ano. Asi pak už nechtěl do týmu sahat. Před utkáním jsem měl po měsíci jen čtyři tréninky, což bylo znát. Ale tento týden už snad dám celý a zase to bude o něco lepší. Věřím, že se vše obrátí k normálu.“



Myslel jste si, že vaše pauza bude delší?

„Bylo to přesně tak, jak jsem očekával. Tohle zranění už jsem dřív měl a téměř přesně měsíc po operaci jsem hrál. I teď jsem si říkal, že bych mohl stihnout druhý zápas na jaře. Vyšlo to podle plánu.“



Noha drží?

„V zápase jsem na ni ani nemyslel. První tréninky jsem se trošku šetřil, měl jsem to v hlavě a nechodil jsem moc do soubojů. Ale v zápase je adrenalin, vůbec mě zranění nebrzdilo.“



Nováček ze Slezska má důrazné hráče. Nedali vám to pocítit?

„Jsou to válečníci. Ale nebylo tam nic zákeřného, vše v rámci normálu.“



Těžký terén nebyl nic pro vaši kombinační hru, že?

„To fakt nebylo něco, na čem by se dal hrát krásný fotbal. Opavě to vyhovovalo víc. Mohla se zatáhnout a chodit do brejků. Museli jsme hrát dlouhé balony, moc jiných variant nebylo. Opava je nepříjemný soupeř, nebudeme na ni moc dobře vzpomínat.“



Jste po odchodech Hanouska, Masopusta či ztrátě Lischky slabší?

„Těžko říct, uvidí se po dalších kolech. Věřím, že svou větší sílu pořád máme a změny nebudou mít vliv na výkonnost. Takový Vatajelu má na levé straně předpoklady, aby nám pomohl. Tam oslabení nevidím. Pereme se teď s Baníkem a se Spartou o třetí místo, každé kolo se tabulka hýbe.“



Ale bez kapitána Hübschmana to jde ztuha, ne? Proti Opavě ani jednou nenastoupil a nedokázali jste nad outsiderem vyhrát.

„Může to být náhoda, nebo nemusí. Je fakt, že nám Hybša chyběl. Je to hráč, který všechno zdiriguje. Má respekt.“



Ještě řešíte přestup do ciziny? Naposledy o vás stál Hannover.

„Teď to nechávám být. Do léta určitě zůstanu v Jablonci. Z Německa toho bylo víc, ale nevím v jaké fázi. Hannover byl ke konci asi nejvážnější zájemce, ale nelíbilo se jim moje zraněné koleno. Takže to padlo. Když vidím, kde je v tabulce a že bude asi padat do druhé bundesligy, možná je dobře, že jsem tam nešel. Navíc by se jednalo o hostování s opcí, což by moc nedávalo smysl. Na tom jsme se domluvili i s panem Peltou.“