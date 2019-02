Kanga se rozjel na Instagramu: samý Bělehrad včetně gólu proti Spartě | iSport.cz

50 příspěvků na Instagramu během 24 hodin? To je rozhodně nadprůměrná aktivita v Kangově podání, i když zase nikoliv zcela výjimečná. Své předchozí angažmá si připomíná na této sociální síti poměrně často. Teď k němu sáhnul před nedělním šlágrem Sparty proti Baníku Ostrava.

Co Kanga do svého výběru zařadil? Záplavu fotografií v dresu bělehradského týmu (datum si u některých z nich spletl o rok) a pak také videa se záznamem některých svých gólů proti Spartaku Moskva, Razgradu či Krasnodaru.

A došlo i na jeho trefu proti Spartě v předkole Evropské ligy, kterou v létě 2017 přispěl v domácím zápase Crvene Zvezdy k vyřazení svého budoucího zaměstnavatele, současně k sobě na Letné svým výkonem upoutal pozornost a nakonec tam o půl roku později přestoupil.

Navzdory tomu, že Spartě se v posledních dvou sezonách nedaří tak, Kangovo postavení v sestavě bylo stabilní. To se nyní začíná měnit. Vyčítáno mu je, že nevydrží plnit svoji roli podhrotového hráče, z „desítky“ postupně začíná prostor opouštět a stahuje se víc dozadu. „Když to řeknu kulantně, tak Kanga nedržel prostor, který měl. Seskakoval si až moc dolů,“ pojmenoval to trenér Zdeněk Ščasný po pondělní výhře na Dukle 3:2.

A teď přichází ještě další událost, která výrazně pro Kangu zvýší konkurenci pro Kangu - přestup Bořka Dočkala, který podepsal smlouvu na 3,5 roku (Více zde>>>). Český reprezentant by mohl obsadit dosavadní post obsazený gabonským hráčem. Bude pak Kanga na bělehradské období vzpomínat ještě víc?