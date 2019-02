Brabec v Plzni: Jsem dobře připravený. Reakce fanoušků Sparty neřeší | iSport.cz

Jak se vám hrálo od páté minuty se žlutou kartou?

„Nebylo to příjemné, ale jsem rád, že jsem dohrál zápas a že jsem nemusel nikde tahat za záchrannou brzdu.“

Přitom to nejdřív vypadalo, že Tomáš Smola fauloval vás...

„To musí posoudit rozhodčí, ale já si to taky myslím. Dopadlo to však takhle, takže jsem si musel dávat pozor. Každý může udělat chybu, i rozhodčí.“

Jak na vás působí nové angažmá?

„Rozkoukávám se, jsem rád, že jsem mohl nastoupit hned do prvního utkání a že jsme ho zvládli. Upřímně jsem o Opavě jako o soupeři nevěděl skoro nic, protože jsem ji v lize nezažil. Bylo to pro mě nové, ale těšil jsem se na atmosféru. Ta byla výborná, i když fandili proti nám, tak to fotbalu určitě pomohlo. Ale nebylo to jednoduché, delší dobu jsem nehrál zápas.“

Ale fyzicky jste vypadal v pohodě, ne?

„Musím říct, že jsem se cítil dobře. Připravoval jsem se hodně, byl jsem celou dobu v tréninku jak v Turecku, tak pak i sám v období přestupu. Jsem rád, že jsem to zvládl fyzicky dobře, i když jsem se bál, že by mohly přijít nějaké křeče. Ale potvrdilo se, že jsem udělal všechno správně.“

Hned po prohře v Záhřebu jste věděl, že budete hrát?

„Netušil jsem to, ale připravoval jsem se na to, že se to může stát, protože Hubník má čtyři žluté karty a v ten moment jsem byl jedna z možností.“

A vytvořil jste fungující dvojici s Luďkem Pernicou?

„S Luďou už jsme spolu hráli v Brně, takže nebylo potřeba žádné velké seznamování. Známe se dlouho a byli jsme v kontaktu vlastně pořád, takže to bylo jednoduché. Uvidíme, jak to trenér poskládá příště. Já jsem tady, abych pomohl Plzni a jestli bude hrát já, Hubňa, nebo Perňa, to je na něm.“

Co se stalo v závěru při inkasovaném gólu? Vypadal dost lacině.

„Nevím, jestli se kluci nedohodli. Přišel tam zase dobrý balón za nás. Už předtím to tam takhle dvakrát letělo, musíme si na to dávat v příštích zápasech pozor. Ještěže to bylo za stavu 2:0, a nešlo o vyrovnávací gól.“

Kdybyste dal svou šanci z 61. minuty, mohlo být vítězství výraznější...

„To byla škoda, gólman to plácnul, ale ne úplně přede mne. Měl jsem to tam na dlouhou nohu a ještě na levou.“

Ještě vnímáte nepříjemné dozvuky sparťanských fanoušků?

„Ještě jsou a asi i budou, ale já tohle neřeším a soustředím se na působení v Plzni. Stýkám se s rodinou a nejbližšími přáteli, kteří mě podporují. To je pro mě důležité.“

