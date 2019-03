Souček o videu: Tušil jsem penaltu. Bohemka měla smůlu, že dala gól | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Bohemians - Slavia: Video v hlavní roli! Bohemians není uznán gól, Slavia kope penaltu VŠECHNA VIDEA ZDE

Penalta, kterou jste proměnil, byla z hlediska průběhu rozhodující. Vycítil jste v tu chvíli na soupeři, že je psychicky dole, že zápas dohrajete vítězně?

„Tahle situace nám určitě pomohla, ale my měli zápas od začátku v naší režii a mohli jsme přidat další góly. Jen jsme čekali, kdy to tam spadne, měli jsme dost šancí.“

Jak jste tu situaci vůbec prožíval? Inkasovali jste, ale úplně se to otočilo ve váš prospěch...

„Maso (Lukáš Masopust) tam spadnul a já si už v tu chvíli říkal, že jen tak bez kontaktu by k zemi nešel, tušil jsem, že se tahle situace bude prozkoumávat na videu. Bohemka měla smůlu, že dala gól, kdyby její akce skončila v autu, dopadlo by to stejně, ale možná by je to tak nenaštvalo... My šli hned po tom rozhodčím a tušili jsme, že bude video a tím pádem penalta.“

SESTŘIH: Bohemians - Slavia 0:3. Jasnou výhru hostů v derby přehlušilo kontroverzní video Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Takže jste cítil, že se výsledek upraví, že nebudete prohrávat?

„Ano, nebyl jsem s tím smířený. Štvalo mě jen, že jsme inkasovali, že jsme si s tou akcí Bohemky měli poradit.“

V Česku se taková překotná věc stala poprvé, nedávno se něco podobného odehrálo v Nizozemsku, předtím v Itálii. Dovedete se vžít do pocitů soupeře?

„Je to pro ně určitě nepříjemné, jak jsem říkal, kdyby jejich akce skončila v autu, tolik by se asi nedělo, bylo by video, penalta. Takhle je to vlastně poškodilo.“

Vše o Slavii čtěte ZDE>>>

V sobotu vás Viktoria Plzeň výhrou nad Jabloncem alespoň na den dohnala v tabulce, bylo obtížné s tímhle vědomím jít do vršovického derby?

„Obtížné ani ne, soustředíme se pořád sami na sebe, víme, že když budeme vyhrávat, tak nás nikdo nepředežene. Je to jenom o nás.“

Teď vás čeká osmifinále Evropské ligy v Seville, patrně v dobré náladě, že?

„Je to tak, kdybychom na Bohemce ztratili, asi bychom na to mysleli. Teď jsme ale měli dva úspěšné zápasy za sebou (Slovácko 4:0), navíc i s gólovými hody, tak to teď můžeme uplatnit i v Evropě.“ (smích)

Bohemians - Slavia: Souček proměňuje penaltu a sešívaní vedou 1:0! 720p 360p REKLAMA