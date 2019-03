Masopust to přihrál, bránil se Krch. Litoval i své nešikovnosti | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Bohemians - Slavia: Video v hlavní roli! Bohemians není uznán gól, Slavia kope penaltu VŠECHNA VIDEA ZDE

Už jste s celou situací smířený?

„Je po zápase, nic se s tím dělat nedá. Ale zákrok jsem už viděl, měl jsem přes Masopusta ruce. Myslel jsem, že nebude moct běžet, ne že spadne. Na videu je dobře vidět, že podlomí nohy.“

Tušil jste v tu chvíli, že by mohlo jít o penaltu?

„Když rozhodčí Královec začínal komunikovat, tak jsem si říkal, že asi bude řešit můj souboj. Ale věděl jsem, že to Masopust přihrál. Nechal tam nohy a spadnul. Já do toho nedal intenzitu. Ale je to moje hloupost a nešikovnost.“

Systém VAR stejně jako v utkání na Spartě zase hrál proti vám.

„Je to hodně kruté… Video musí přinášet spravedlnost. Ale když je to vůči nám, tak říkám, jak je to smutný. Být to na druhé straně, tak třeba zas říkám, že je to super. Musíme si na tyhle situace dávat pozor, video se teď vždycky otočilo proti nám.“

SESTŘIH: Bohemians - Slavia 0:3. Jasnou výhru hostů v derby přehlušilo kontroverzní video Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Jaký po zápase převládá pocit?

„Že je to hodně nespravedlivý. Jsme odevzdaní, že jsme to nevzali za správný konec. Situace po odvolaném gólu nás nevyburcovala, ale spíš zlomila. Byla to velká rána, pak už jsme byli slabí i v hlavách.“

Byla penalta zlomový moment?

„Tečka byla spíš gól Škody do šatny. Druhý poločas jsme pak zkusili hrát aktivně, změnili rozestavení. Ale Slavia je kvalitní, hraje o titul, a pak už byla v pohodě.“

Vše o Bohemians čtěte zde>>>

Bohemians - Slavia: Hušbauer tvrdou trefou zvyšuje na 3:0! Fryšták ani nereagoval 720p 360p REKLAMA

Bohemians - Slavia: Škoda prolomil střeleckou smůlu ze hry a zvyšuje na 2:0! 720p 360p REKLAMA

Bohemians - Slavia: Souček proměňuje penaltu a sešívaní vedou 1:0! 720p 360p REKLAMA