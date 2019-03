Hašek se zlobil: VAR je destrukce fotbalu. Vždycky jde proti nám | iSport.cz

S jakými plány jste šli do utkání?

„Setkala se mužstva z odlišných pólu tabulky, my jsme chtěli vyztužit zadek. Hráli jsme v podstatě v rozestavení 5-4-1, které nám přineslo úspěch ve Zlíně. Rezignovali jsme na vysoký presing, chtěli jsme Slavii nepouštět do situací, kde je silná. Sami jsme chtěli hrozit z brejků, věřili jsme, že můžeme vyhrát 1:0. Fotbal to dál asi neposouvá, ale v naší situaci nám tenhle způsob hry mohl přinést úspěch. Zápas se odehrával zhruba podle plánu, akorát jsme byli trochu pasivnější, než jsem si představoval. Ve finále to vedlo k tomu, že jsme skórovali z rychlého brejku. Fantazie, přesně podle plánu. Zápas dostal nový náboj. Až do momentu, kdy do toho vstoupil VAR.“

Váš gól byl zrušen, Slavia kopala penaltu.

„Na základě analýzy videa se sudí rozhodli, že odpískají penaltu. My jsme si prožili radost, emoci a najednou jsme prohrávali. Strašně moc velká negativní síla, s kterou jsme si nedokázali poradit. Z hráčů jsem cítil velkou frustraci, zůstal jim písek v puse, a to už platilo po zbytek zápasu. Pak jsme jej chtěli zkusit zdramatizovat, jenže jsme dostali gól z nevinné akce od Škody. Divák mohl v podstatě odejít, bylo rozhodnuto. Ve druhé půli se utkání už jen dohrávalo.“

Co říkáte na využití videorozhodčího v zápase?

„VAR do toho vstoupil možná přesně podle nastavené metodiky, ale za mě je to destrukce fotbalu. A v tomto případě to byla i destrukce Bohemky. Jako na potvoru jsou všechny rozhodnutí VARU vždycky proti nám. Naopak v Liberci jsme dali gól v 91. minutě, který byl z údajného ofsajdu. Pak se ukázalo, že tam byla metrová rezerva, ale VAR tam zrovna nebyl a my body nemáme. Jsem z toho v rozpacích… Já patřím k trenérům, kteří systém podporují. Ale musí to být ke prospěchu fotbalu, nebo ať to není vůbec. A musí být všude a ne jenom někde. Jestli se nepodaří najít metodiku, jak situace posuzovat, aniž by to bylo ke škodě fotbalu, tak to radši nechme na rozhodčích.“

Kde je hranice zákroků, které by video ještě mělo posuzovat?

„To už se můžeme vrátit k penaltě na Spartě. Rozhodčí nic nevidí, balon letí do hajzlu a najednou je penalta. Video ji tam našlo. Možná to je penalta, ale s fotbalem to nemá nic společného. A dneska je to ještě větší extrém.“

Záleží i na citu rozhodčích.

„Ale právě ten video potlačuje. Byl jsem teď za rozhodčími, bezprostředně po zápase jsem byl do kamer lehce negativní. Šel jsem to probrat, vysvětlili mi, že to posoudili tak, jak mají. V metodice je, že by hru měli v takovém případě přerušit, pokud je míč v neutrálním pásmu. Že se neděje nic, co by mohlo vést ke gólu. Jenomže my hned šli do brejku, který byl nebezpečný. Vezměte si, že by ho přerušili, šli se podívat na penaltu a pak řekli, že není. Tak se diváci poserou a já taky. Řekl bych si, že nám vzal gól. To je další možnost jak si to ošéfovat. Tohle je zkrátka úplnej knokaut, asi žádný trenér vám neřekne, že je super, když vedete a najednou prohráváte. K čemu bych to přirovnal… Mě napadají vždycky jen sexuální přirovnání. Jako kdyby vás dívka navnadila, pozvala k sobě domů a pak řekla, ať jdete do hajzlu. To není jen o výsledku, jestli 1:0 nebo 0:1. Emoce hráčů jsou pak zkrátka v prdeli. VAR výrazně poškodil zápas.“

Šlo podle vás o faul? Daniel Krch se bránil, že Masopust pád přihrál.

„Šedá zóna (hořce se pousměje). A kdo to teď posoudí? Komise rozhodčích, která posoudila, že penalta na Spartě proti nám byla odpískaná správně a faul na Závišku nebyl. Je tady někdo, kdo si myslí, že faul na Závišku nebyl? Zvedněte ruku… Za mě jasnej, červená karta. Komise rozhodčích řekla ne.“

Pomáhá tedy VAR obecně fotbalu?

„Já nevím. Chci dělat trenéra a potřebuju, aby mi do toho nikdo nevstupoval. Respektuju chyby rozhodčích, ale v některých případech to prostě nejde. Pak přijde VAR, tak si říkám: Super, snad to bude lepší. A ty vole, ono to pokračuje. Chci dělat jenom fotbal. Trénovat, hrát a dělat radost lidem. Já nechci kritizovat rozhodčí ani VAR, chci jen dělat svou práci. Ale potřebuju, aby mi to ty lidi umožnili.“

Oceňujete, že hráči i přes velké emoce dohráli zápas v jedenácti?

„To bylo zásadní, co jsme si o přestávce řekli. Nechal jsem hráče vyblekotat, pak jsem řekl, že je to minulost a musíme to důstojně dohrát. Taky jsme mohli dostat gólů pět nebo dvě červené karty. Pro nás důležitější zápasy přijdou, teď máme Karvinou a Opavu a potřebujeme všechny hráče k dispozici.“

