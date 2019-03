Koubek má první gól. Já v jeho věku hrál přebor, usmíval se Hašek | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 3. Koubek, 35. M. Dostál, 45+3. Hůlka Sestavy Domácí: Berkovec – Čolić, Krivák, Rundić, Djordjević – Jan Moravec, Bukata, Faško (46. Budínský) – Ba Loua (46. Lingr), Wágner (C), Guba (60. Smrž). Hosté: Fryšták – Hůlka, Šmíd, Pokorný – M. Dostál, Ljovin, Vacek (64. Jindřišek), Bartek (C) – Reiter, Koubek (75. Nečas), Vaníček (58. Vodháněl). Náhradníci Domácí: Pastornický, Smrž, Lingr, Galuška, Dramé, Budínský, Záhumenský Hosté: Valeš, Jindřišek, Záviška, Nečas, Vodháněl, Vondra, Bederka Karty Domácí: Krivák, Krivák, Budínský, Čolić Hosté: Bartek, Vaníček Rozhodčí Matějček – Blažej, Hock Stadion Městský stadion Karviná, Karviná Návštěva 2336 diváků

„Prožívá si malý sen, jaký by chtěl zažít každý kluk, co hraje fotbal,“ gratuloval mu i trenér Martin Hašek. „Já v jeho věku hrál druhou dorosteneckou ligu a krajský přebor, on hraje za Bohemku a dal góla. Děkuju mu a gratuluju. Maká na sobě, je to pokorný a skromný kluk, přejeme mu to.“

Matěj Koubek po duelu v Karviné zářil. Úsměv od ucha k uchu. „Fantazie, vůbec mi nevadí, že jsem si první gól nepřipsal doma, jsem rád, že to přišlo a zvládli jsme to. Hodně nám pomohlo, že gól přišel tak brzo.“

Na premiérový gól jste vskutku nečekal dlouho, je to tak?

„Přišel jsem na střídačku a ptal jsem se, v kolikáté minutě jsem ho vlastně dal. Řekli mi, že ve druhé třetí minutě, tak jsem tomu sám nevěřil. Myslel jsem, že to bylo později. Je to fantastické. Když takhle vedete jedna nula, tak se vám hned hraje lépe.“

Myslel jsem spíš, že jste se gólu dočkal už v šestém ligovém duelu...

„No, je to obrovský skok, zvykám si na tempo, soubojovost. Myslím, že dneska to byl jeden z mých nejlepších výkonů, na kterém se dá stavět.“

Co na trefu říkali spoluhráči?

„Obrovské gratulace. Musím jim poděkovat hlavně za to, že mě berou a pomáhají mi každý trénink. I realizační tým. Jsem obrovsky vděčný za šanci a za to, jak mi věří a já se můžu zlepšovat.“

Byli jste nahecovaní po kuriózní situaci z minulého kola se Slavií?

„Určitě jsme to v hlavách měli, celý týden jsme trénovali opravdu tvrdě. Šli jsme do toho s tím, že tady musíme ten tréninkový týden prodat. Naštěstí se nám to podařilo.“

Všimnul jste si, že fandové Bohemians po vašem gólu ironicky skandovali video, video?

(usměje se) „To jsem neslyšel. Třeba by neplatil, kdyby tady bylo video. Ne, na tohle není čas už myslet, liga jede dál a my se musíme připravit na domácí utkání s Opavou a to zvládnout.“

Jméno Koubek není v Bohemians neznámé. S trenérem Miroslavem Koubkem máte nějakou spojitost?

„Ne, není. Ani s vedoucím Liborem Koubkem. Můj táta (František) hrál profesionálně fotbal v Koreji, má 150 ligových zápasů za Hradec a je můj velký vzor. Po něm jsem nějaké ty geny určitě podědil.“

Na předposlední Karvinou už máte náskok osmi bodů, co na to říkáte?

„Máme ambice a tým na to, abychom pomýšleli ještě výše. Věřím, že body přijdou a budeme se posouvat tabulkou výš a výš.“