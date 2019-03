Naštvaný opavský kanonýr Smola po remíze: Ostuda! S takovou spadneme | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 1. Stáňa, 80. Smola Hosté: 63. Sadílek, 65. Jaroslav Diviš Sestavy Domácí: Šrom – Schaffartzik, Simerský, Svozil, Žídek (C) – Stáňa (72. Manzia), Zavadil, Jan Řezníček (66. Juřena), Zapalač – Janetzký (79. Jurečka) – Smola. Hosté: Trmal – Juroška, S. Hofmann, Mich. Kadlec, Reinberk (55. Jaroslav Diviš) – Navrátil, Janošek, V. Daníček (C), Sadílek (83. Franič), Kalabiška – Zajíc (69. Hološko). Náhradníci Domácí: Fendrich, Helebrand, Rychlý, Bernadina, Jurečka, Juřena, Manzia Hosté: Franič, Diviš, Hellebrand, Hološko, Šimko, Divíšek, Daněk Karty Domácí: Schaffartzik, Janetzký Hosté: Janošek (č), Hološko, Kalabiška Rozhodčí Hrubeš – Moláček, Flimmel Stadion Stadion v Městských sadech, Opava Návštěva 3783 diváků

Jste evidentně naštvaný…

„Místo, abychom dali na 2:0, hrajeme bohémsky, pohodově. Od červené karty jsme hráli jako důchodci. Do nohy, nikdo se nerozbíhal, laciné ztráty. Vyvrcholilo to těmi dvěma góly během minuty nebo dvou. Nevím, co na to říct…Stydím se za nás, za svůj výkon. Bylo to tragické. Pro mě je to ostuda. Jsem hodně nasranej. Je to málo. Fanouškům, kteří přišli, se domlouváme.“

Co bylo špatně?

„Těžko se mi hledají slova, byl bych sprostej. Hrajeme prvních dvacet a posledních patnáct minut. Jelikož známe ostatní výsledky, je to hodně bolestná ztráta. Klobouk dolů před Slováckem, které to nezabalilo a hrálo dobře. Potřebovali jsme vyhrát. Po našem tragickém výkonu máme aspoň bod.“

Jak jste dotlačil vyrovnávací gól?

„Sim (Simerský) to hlavičkoval, někdo ze Slovácka balon tečoval mezi nohy gólmana, který to dorazil přímo mně na hlavu. To už byla formalita. Škoda, že to nebyl gól na 2:0. Jestli budeme hrát tak hrajeme, určitě spadneme.“

Tahle facka může být na probrání dobrá, ne?

„Už jsme ji dostali první poločas v Teplicích. Bohužel jsme se neponaučili. Jsme hloupí. Ligové týmy nás budou za tohle trestat.“