Vrbovy změny v sestavě. Řezník se zranil a chyboval, Pačindu trenér hájil | iSport.cz

Do fungující obrany se běžně nesahá, ale v případě Radima Řezníka udělal Pavel Vrba výjimku. Zkušený obránce šel na pravý kraj na úkor Milana Havla. Kouč věřil, že návrat reprezentanta a tradičního člena sestavy mužstvu pomůže, právě vzhledem k tomu, kolik toho má Řezník ve velkých zápasech nahráno.

Jenže na sobotní duel na Letné nebude vzpomínat v dobrém.

Řezník zůstal ležet za postranní čarou už v osmé minutě po souboji s Adamem Hložkem. Po ošetření se zkusil vrátit, ale nebylo to ono. V 10. minutě neuhlídal po Kangově centru hlavičkujícího Hložka, který poprvé rozvlnil plzeňskou síť. Chvíli poté už šel z placu a pustil na hřiště Havla.

Plzeň na Letné vybouchla! Dostali jsme ránu do hlavy, soptil Havel

„Bylo to po souboji (s Hložkem), nešel do zápasu nakřáplý. Nejde o obnovení zranění, má nakopnutou achillovku,“ pravil po utkání trenér Pavel Vrba. „Nevyčítám si vůbec nic,“ dodal při následném doplňujícím dotazu, zda neměl Řezník jít ze hřiště hned po zranění, případně vůbec nastupovat do utkání.

Třicetiletý obránce nastoupil na jaře poprvé v lize, vrátil se po operaci achillovky, se kterou marodil od začátku prosince. Patří k plzeňským stálicím, málokdy se mu stane, že by mu zápas nevyšel. Jenže náročný souboj na Spartě mu nesedl.

V případě Erika Pačindy rozhodlo to, že podhrotoví hráči Plzně nemají formu. Vrba na jaře protočil Čermáka i Hořavu, na Letné zkusil vytáhnout hbitého hráče ze Slovenska. Pačindovi vyšla příprava a plzeňský kouč věřil, že v ofenzivě pomůže svou efektivitou.

„Víme, že naše ofenziva není optimální, zkoušíme tam různé varianty, jednou z možností je Pačinda. Nemyslím si, že by odehrál špatné utkání, snažil se, nevidím to tak, že dnešní zápas byl o Pačindovi. Možná byl o jiných ofenzivních hráčích, kteří u nás na jaře dostávali prostor a dnes neodehráli povedené utkání,“ hodnotil Vrba.

Pačinda začal na podhrotu, ve druhém poločase se přesunul na pravý kraj zálohy. Vyčítat si asi nejvíc bude penaltový zákrok na Michal Sáčka, po kterém zvýšil Guélor Kanga na 2:0. „Nebylo to tak, že bychom nekombinovali a mezihra byla velice pasivní. Dostali jsme se do dvou, tří situací, třeba Hořava vystřídal a hned mohl dát gól. Sparta nás trestala důrazem a agresivitou před velkým vápnem a na základě toho vyhrála 4:0,“ ocenil sílu soupeře Vrba.

Ščasný: Vidíte, že jsem Kangu neodepsal. S Dočkalem si vyhoví