Sparta o Tvrdíkovi: Trapné. Jen nechce přiznat spolupráci s Berbrem | iSport.cz

„Věříme, že pan Tvrdík se ve své poněkud trapné snaze nevyjadřovat se k aktivní spolupráci Slavie s Romanem Berbrem vyhne do budoucna nepravdivým a manipulativním komentářům, které se týkají našeho klubu a jeho představitelům,“ uvedla v pondělí Sparta na Twitteru s tím, že o víkendu nechtěla zasahovat do sportovního programu.

„Takových komentářů už bylo ze strany představitele Slavie Tvrdíka poměrně dost a přeci jen jsme ve fotbale a nikoliv v politice…“ dodal klub v krátkém prohlášení.

Tvrdík se nechal slyšet, že na tajné schůzce v květnu či červnu 2017 mu zástupci Sparty a Plzně sdělili, že mají dohodu s Romanem Berbrem. „V zásadě jediné, co jsem se na té schůzce dozvěděl, bylo, že svými tweety pana Berbra provokuji, že oni s ním mají pevné dohody, že pan Berbr chce odejít se ctí, když ho nechám na pokoji, tak do roka a do dne z českého fotbalu odejde,“ prohlásil boss Slavie v rozhovoru pro Seznam.

Schůzka se měla podle Tvrdíka odehrát v pracovně majitele Sparty Daniela Křetínského. A kromě něj se jí ale účastnil i Dušan Svoboda a generální ředitel Plzně Adolf Šádek. Právě oni měli mluvit o dohodě s Berbrem, který je zákulisním vládcem českého fotbalu.

Ve fotbalovém zákulisí se však aktuálně naopak mluví právě o vylepšených vztazích Berbra se Slavií, respektive s Tvrdíkem. Zásluhu na tom má mít především sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar. To v rozhovoru pro Sport potvrdil i sám Berbr.

„Teď to funguje tak, že já se domlouvám s Honzou, on jde za Tvrdíkem a přes něj mi Tvrdík odpovídá. Ve věci reprezentací, stadionu,“ popsal Berbr nově nalezené spojenectví, které navíc upevňuje i společná snaha zajistit podporu pro FAČR z Číny.

Ještě třaskavěji pak zapůsobil další Berbrův výrok o tom, že se nyní slávistický sportovní ředitel Nezmar opakovaně potkává nejen s Berbrem, ale i s kontroverzním funkcionářem Romanem Rogozem. Ten má pověst člověka, který to umí s rozhodčími...

„Já léta kamarádím s Honzou Nezmarem, který je zase velký kamarád s Romanem Rogozem, stejně jako já, takže se občas sejdeme ve třech a meleme,“ řekl doslova Berbr.

