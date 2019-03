Podprůměrné výkony, zuřil Hornyák po prohře. Pešek není Maradona | iSport.cz

Největší liberecká zbraň, rychlý přechod do útoku a technicky zdatní hráči na krajích hřiště, na Hané vůbec nefungovala. Právě Jakub Pešek, Jan Sýkora či Roman Potočný měli přitom na Sigmu společně s hroťákem Liborem Kozákem platit nejvíce.

„Nemůžeme uspět, když tolik našich hráčů podá podprůměrné výkony. Koscelník, Sýkora, Pešek... Omlouvám se jim, jestli jsem moc konkrétní, ale musí se to pojmenovat přesně. Doufám, že si to tihle hráči uvědomí a vezmou to ode mě v dobrém, ne ve zlém, aby nám to v budoucnu pomohlo,“ hodnotil hostující trenér Zsolt Hornyák nebývale otevřeně výkon svého týmu.

Obstál snad jen Kozák, byť i on se mohl trefit víckrát než jednou. Spolupráce se Sýkorou však zřejmě bude chtít čas. „Nemůžeme se soustředit jen na Libora, podhrot mi chyběl. Honza Sýkora ještě není v pohodě, potřebuje kvůli výpadku čas,“ řekl.

A stočil řeč na levého křídelníka. „O to víc mě mrzí, že Kuba Pešek nedokáže venku hrát stejně jako doma. Asi je ještě nezkušená a není připravený na první ligu. Po Příbrami byl Maradona, ale už tehdy jsem upozorňoval, že takhle musí zahrát desetkrát, ne jednou!“ pokračoval Hornyák.

„Pracujeme na tom, abychom se přiblížili špičce, ale nemůžeme takhle vypadávat. Chtěli bychom do šestky, ale musíme být koncentrovanější. Utíkají nám maličkosti vpředu i vzadu. Třeba Koscelník jde sám na gólmana, ale nepochopitelně nahrává někam zpátky... Na standardky jsou hráči určeni jeden na jednoho, ale dostaneme gól od Beneše z první střely na bránu,“ kroutil hlavou.

