Straka: Kdybych se zbláznil, jdu trénovat Bohnice. Tataráček je klišé | iSport.cz

„Udělám maximum pro to, abychom si tady po sezoně sedli, dali si pivíčko a řekli si - jo, povedlo se,“ říká Straka a hlášku doprovází lusknutím prstů. „Bude to ale trnitá a dlouhá cesta. Bude bolet. To vím stoprocentně, ale jsem tady, abychom ligu společně zachránili.“

Karvinské hráče začal psychicky zvedat už při prvním setkání. V civilu v kabině, i na prvním tréninku. Přišel už na přetřes i oblíbený tataráček? Straka se jen usmál. „To už je taky klišé. Nevím, jestli by nám zrovna tataráček pomohl, kdyby ano, udělám pět kilo a kluci, dejte si ho! Je jiná doba, tohle Franz udělal kdysi, tohle už je obehraná písnička.“

Čím jej nabídka Karviné zaujala? Čím jej vedení klubu přesvědčilo? Straka připomněl hlavně bývalého protihráče Lubomíra Vlka, který je sportovním ředitelem. „Luboše Vlka znám iks let, chlapa. Když po levé straně útočil, neskutečně mě štval. Samá ruka, samá noha...,“ usmíval se. „Pak jsem mluvil s panem Wolfem (předseda představenstva). Jsou to upřímný lidi, mají fotbal rádi. To je to, proč sem jdeš. Chtějí dělat fotbal, chtějí jej zachránit, už jej v minulosti zachránili. Snaží se dělat fotbal, který by region bavil. A taky, když Vlk zavolá Strakovi, co jiného může Straka udělat?“

Do ligy se Straka vrací po šesti letech. Naposledy vedl Příbram. Těší se neskutečně. Potěšily jej i reakce známých, kolegů nebo ohlasy na sociálních sítích. Jestli mezi nimi zaznamenal i dotaz, že se zbláznil, když bere předposlední tým s osmibodovou ztrátou na nejbližší tým před sebou? „Proč bych se měl zbláznit?“ reagoval okamžitě. „Kdybych se měl zbláznit, tak budu trénovat Bohnice. Ne. Situace je kritická, ale ne ztracená! To je základ. Samozřejmě to není vše o mně, je to hlavně o hráčích, o srdci a o teamworku.“

