Jílek o kiksech na Spartě: Penalty, červená a stopka? Budeme to řešit! | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 71. Kanga, 77. Kanga Hosté: 45. Falta Sestavy Domácí: Nita – Chipciu, Štetina, Costa, Matěj Hanousek – M. Frýdek (C), Sáček (59. M. Hašek) – Hložek, Kanga, Moberg Karlsson (81. Zahustel) – Tetteh (87. Pulkrab). Hosté: M. Buchta – Sladký (85. Yunis), Jemelka, Beneš, Vepřek (C) – Kalvach – Zahradníček, Plšek (85. P. Dvořák), Houska, Falta (87. Lalkovič) – Nešpor. Náhradníci Domácí: Heča, Plechatý, Hašek, Civić, Pulkrab, Zahustel, Drchal Hosté: Reichl, Lalkovič, Yunis, Dvořák, Chvátal, Polom, Texl Karty Domácí: M. Frýdek, Costa, Kanga Hosté: Houska, Sladký, Beneš, Nešpor, Plšek, Nešpor Rozhodčí Ardeleánu – Moláček, Fišer Stadion Generali Arena, Praha-Bubeneč Návštěva 11 307 diváků

Zatímco Sparta měla šance, Olomouc hrála. Tak nějak by se dal charakterizovat první poločas sobotního utkání. Byli to však Hanáci, kdo šel do kabin s úsměvy na rtech. Těsně před poločasem propálil Nitu Šimon Falta a Sigma vedla překvapivě 1:0.

Jenže sotva začal druhý poločas, hosté se ocitli pod náporem domácích. Kupili jednu hrubou chybu za druhou. Vše odšpuntoval stoper Vít Beneš, jehož ruku ve vápně odhalilo až přezkoumání u videa a Guélor Kanga penaltu s přehledem proměnil.

Sotva se sparťané doradovali, už stál gabonský záložník u penaltového puntíku znovu. Druhý stoper Václav Jemelka totiž ve vápně sestřelil Benjamina Tetteha a o druhém pokutovém kopu nebylo pochyb. Kanga znovu proměnil a Sparta otočila zápas ve svůj prospěch.

Sparta - Olomouc: Tetteh padá ve vápně a sudí nařizuje druhou penaltu proti Sigmě!

„Sparta nás ve druhém poločase zatlačila a myslím si, že mohla skórovat ještě dřív. Měla tam minimálně dvě situace, kterých nevyužila. Akorát mám takovou pachuť z toho, že vyhrála díky penaltám, i když ta první byla naprosto evidentní a druhá byla hloupý a školácký faul Jemelky, kdy to musí jako stoper zvládnout a ne takhle vletět do Tetteha. Ta první situace je na posouzení videa, které rozhodlo, že to ruka je. Tím to končí,“ láteřil zklamaný Jílek.

Mandle mu však nadskočily ještě dvakrát. Poprvé, když si jeden z klíčových hráčů Sigmy, Jakub Plšek, nechal dát čtvrtou žlutou za protesty po jednom z faulů, a poté, co se nechal po druhé žluté za strkání ve vápně vyloučit i útočník Martin Nešpor.

„Určitě to budeme interně řešit,“ reagoval nazlobeně Jílek. „Hráči si nemohou dovolit takhle oslabit mužstvo a ponesou za to následky.“

Sparta - Olomouc: Nešpor neudržel nervy, strčil do Frýdka a letí do sprch!

Olomouckého kouče na Letné zaskočila i absence zraněného Bořka Dočkala. Právě na něj se po zhlédnutí zápasu s Plzní údajně chystal zacílit jako na slabý bod sparťanské sestavy. Alespoň směrem do defenzivy. „Malinko nás to překvapilo,“ přiznal Jílek.

„Bořek má velký kvalitativní a řídící přínos. Jako persona dodává týmu sebedůvěru. Ale na druhou stranu když jsme viděli utkání s Plzní, po kterém se psalo, jak hrála Sparta úžasně, tak jsme se shodli, že to nebylo jejím výkonem, ale špatnou hrou Plzně. My jsme nechtěli hrát jako Plzeň, abychom byli pasivní a nenapadali. A kdo zná Bořka, tak ví, že to při bránění občas není úplně ono a chtěli jsme se do hry dostávat právě přes levou stranu, jenže změnou v sestavě Sparty se nám to trochu zavřelo,“ zalitoval kouč Sigmy.