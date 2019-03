Csaplár: Beton nikdy hrát nebudeme. Sestup? Děsí mě jiné věci | iSport.cz

Co po porážce se Slavií cítíte?

„Jsem smutnej, zklamanej. Věřil jsem, že můžeme udělat lepší výsledek. Dneska bylo vidět, že my nemáme problém s hrou. Ale s góly, pokutovým územím a kvalitou. Říkal jsem to i hráčům, ale to nejde donekonečna… Jako třeba i v Boleslavi, kde to byl hezký koukatelný výkon, to samé v Olomouci. Ale stejně ty zápasy prohrajeme. Teď jsme taky měli na lepší výsledek.“

Jak hodnotíte průběh utkání?

„Prvních patnáct minut byl náš výkon špatný. Ale rychlý inkasovaný gól nakonec zase tolik neovlivnil, naopak nám možná pomohl sundat až přílišný respekt. Druhý poločas už byl z naší strany hodně dobrý, pomohlo nám, že se Tonda Fantiš přesunul na hrot. Myslím, že tam je jeho místo, udržel spoustu míčů.

Ale?

„Zase se vracím ke kvalitě. Já to slovo používám hrozně často, říkám to tady 22 měsíců i klukům. Můžete hrát od vápna k vápnu naprosto senzačně, ale pokud nemáte kvalitu v pokutovém území, těžko budete vyhrávat. My se do vápna dostaneme stejně jako Slavia, centy tam máme. Ale bránící hráči jdou nadoraz a my nejsme volní. Kdežto u nás ve vápně je Hušbauer sám, dá si gól a kolem něj nikdo. To je zkrátka nekvalita v Příbrami ve vlastním pokutovém území. Můžete hrát jak chcete, ale podobné příležitosti jsou rozhodující. Pokud nebudete mít kvalitu v pokutovém území, nemůžete jít do větších klubů. Ale říkal jsem klukům, že je chci pochválit, že se mi to líbilo. Vždyť nám chybělo osm hráčů, kteří by jinak hráli. Přesto jsme utkání dokázali zvládnout takhle.“

Mohl by tu potřebnou kvalitu přinést Jan Matoušek, který kvůli dohodě klubů nemohl hrát?

„Mohl by. On je na české poměry nevšední hráč, má něco, co čeští hráči nemají. Dám příklad situace - Hlúpik vede balon, ale dopadne to tak, že o něj přijde. Matoušek se z toho umí prosadit, dá si míč do volného prostoru, a pak jsou tam fauly, penalty, góly. To je jeho nevšednost té kvality, kterou potvrzuje. A ta nám chyběla. Když vezmete Ronalda, on taky není žádný playmaker do středu hřiště, že by létal od vápna k vápnu. Ale v pokutovým území tu kvalitu má. Je soustředěný, motivovaný, připravený. Balon letí stokrát do vápna, on tam stokrát je. A to je ta kvalita.“

Obecně se snažíte hrát útočně. Znamená to, že nad bojem o záchranu tolik nepřemýšlíte?

„Berte to s nadsázkou - my budeme hrát fotbal dobře všude. Všude to bude koukatelný. Už jsem říkal několikrát, že já neumím kazit hru. Každý, kdo se na Příbram připravuje, ví, že chceme hrát fotbal a že to nebude beton. Dlouhodobě to funguje, přineslo mi to spoustu výsledků. Teď jde o to, abyste tu kvalitu od vápna k vápnu dodali i do pokutového území. A to už jsou ti nejlíp placení hráči na světě, které si velký týmy samozřejmě kupujou. Platí, že hra ve vápně je problém celého českého fotbalu.“

Sestup vás tedy neděsí?

„Mě děsí úplně jiný věci. V Příbrami jsem v dějišti zázraků, kde taháte jednoho zajíce za druhým. Proti Slavii jsem samozřejmě chtěl udělat body, ale zároveň jsem furt soudnej. Zachránit se chceme, pro Příbram je to prioritní. Děláme pro to hodně. Ale abych se tím děsil…“

Mohla vývoj zápasu ještě změnit penalta? Roman Květ ji za stavu 0:2 neproměnil.

Mohla, určitě mohla. Podle statistik patříme mezi nejlíp připravené týmy, kdyby to bylo 1:2, ještě by se děly zajímavé věci.“

Příbram - Slavia: Palič Květ penaltu nedal, když poslal míč vysoko nad! 720p 360p REKLAMA

Vyčítáte to Květovi?

„Hráči nic nevyčítám, tohle nikdy nedělám.“

Platí, že Roman Květ by mohl v budoucnu zamířit do většího klubu?

„Zrovna s ním je to dlouhá story. Když jsem sem přicházel, chtěl končit s fotbalem. On je složitá povaha, je hodně senzitivní. Ale za tu dobu, co jsem tady, udělal strašný kus práce. Na výkonech je to i vidět i statisticky, kolik toho naběhal předtím a kolik naběhá teď. Hodně udělal i se svou postavou. Já mu vždycky říkal: Nohama máš na Real Madrid. Nevidím rozdíl mezi tebou a Kroosem. Ale potřebuješ přidat v mentalitě charakteru. Rozdíl mezi dobrým a vynikajícím hráčem není v nohách, dělá ho mentalita!“

Co si pod tím představit?

„To znamená, že jste na trénink připravený. Že jíte a dobře vypadáte je samozřejmé. Ale že jste připravený, soustředěný a na tréninku děláte věci, které máte dělat, to je mentalita. Třeba Roman Květ v tomhle dělá velký pokrok. Honza Matoušek taky, vždyť loni měl devět žlutých karet. Ve druhé lize jsme hráli o všechno, on sbíral žluté za totální kraviny a dvakrát nám chyběl. Teď má kartu jednu. Mentalita a charakter – v tom je ten největší rozdíl, jestli hrajete za velký kluby a berete velký prachy.“