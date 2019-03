Jak Csaplár bavil i mimo hřiště: Námořníci, smrtelné tóčo, CKD… | iSport.cz

Ať to je s jeho odchodem z Příbrami jakkoli, jedno je jisté: nyní Josef Csaplár bude FORTUNA:LIZE chybět. Nejvyšší soutěž bez něho bude zkrátka chudší. Osobitý trenér totiž zaujal nejen fotbalem, který hustil do hráčů, objevem Jana Matouška nebo některými překvapivými výsledky, ale tradičně i svou rétorikou a neotřelými hláškami. Server iSport.cz vybral ty nejproslulejší, které stačil během necelých osmi měsíců svého ligového comebacku poslat do světa.

„Jsme na lodi, plujeme, je bouřka, vichřice a já nebudu kapitán, který bude říkat: Ty vole, nám nedali dostatek záchranných člunů, máme starý lana, já chtěl námořníky z Buenos Aires a oni mi je dali z Jakarty. To by se se mnou nikdo dobře necejtil.“

Po výkonu v první půli utkání s Libercem a prohře 1:3 by příbramský kouč nejraději poslal své svěřence do ČKD…

„První poločas jsem vyhodnotil tak, že chlapci hráli CKD – co je komu do toho.“

„Lidi si zaplatili za 90 minut. Když jdeš na operaci, tak chceš, aby ti to udělali celý, sakum prdum. Jdeš do divadla, chceš vidět všechno. Koupíš si knihu, chybí tam dvacet stránek, seš z toho taky vyřízenej.“

„Abyste hrál dobrej fotbal a lidi to bavilo, potřebujete k tomu dvě věci. Je to stejný jako kluk a holka – vždycky to bude hezký jen v případě, že oba chtějí. Jinak ne.“

„Bez nich bychom to nedali, synové jsou ještě taková telátka. Někteří se snaží víc, někteří míň, ale bez otců by byli bez šance.“

„V Olomouci jsou extrémně zajímaví hráči, všude u nás, není to tak, že na západě se rodí Terminátoři, a my jsme blbci. Jenom to prostě neumíme.“

Trenér Příbram Josef Csaplár se zraněným útočníkem Miroslavem Slepičkou • Foto Pavel Mazáč (Sport)

„Já říkám, že pokud se vám něco v přípravě daří a je to super, pak je to past. To si říkám: Na to pozor! Na druhou stranu, když vám něco nejde v přípravě, tak vám to nepůjde ani v mistráku.“

Každý to zná: nejhorší, co se ve fotbale může stát, je vést do poločasu 2:0. Ale pozor, je tu ještě jedna definice Csaplárovy pasti!