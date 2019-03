16 klubů v lize a jejich nejcennější hráči: hvězdy, ale i hodně obránců | iSport.cz

Kteří jsou nejdražší hráči jednotlivých kádrů klubů FORTUNA:LIGY? • FOTO: Koláž iSport.cz V každém týmu FORTUNA:LIGY mají svého „nejdražšího“ fotbalistu (nebo dva). Samozřejmě jedna věc je tržní hodnota, tedy kolik peněz je ochoten potenciální kupec opravdu zaplatit, druhou je odhadovaná cena, která se odvíjí od řady faktorů – věku, postu, výkonů, náchylnosti ke zraněním atd. Nás teď bude zajímat ta druhá. Podívejte se, kteří borci jsou podle renomovaného portálu TransferMarkt ve všech týmech české nejvyšší soutěže těmi nejhodnotnějšími.

SFC Opava – Dominik Simerský a Jaroslav Svozil (400 tisíc eur = cca 10 milionů korun) Nejnižší tržní cenu svých nejdražších hráčů ze všech klubů ve Fortuna lize mají podle portálu TransferMarkt v Opavě. Přibližně desetimilionovou hodnotu má defenzivní duo Dominik Simerský a Jaroslav Svozil. První z nich pomohl v minulé sezoně výraznou měrou slezskému klubu vybojovat návrat mezi elitu a nyní patří mezi nejvytíženější hráče v lize, druhý je podle statistik absolutně nejlepším hráčem soutěže v počtu podstoupených i vyhraných osobních soubojů.

Dukla Praha – Daniel Tetour (450 tisíc eur = cca 11,5 milionů korun) Kdybyste hledali fotbalisty s nejpřesnější přihrávkou ve Fortuna:lize, mezi nejlepšími by zřejmě nechyběl ani Daniel Tetour. Čtyřiadvacetiletý záložník pražské Dukly debutoval v nejvyšší soutěži před čtyřmi lety a od té doby stihl nastřádat už 104 startů a vstřelit pět gólů. Pokud „vojáci“ opustí elitu, bude o jeho služby určitě slušný zájem.

1. FC Slovácko – Marek Havlík (550 tisíc eur = cca 14 milionů korun) Záložník Marek Havlík si odbyl ligový debut v sezoně 2012/13 a od následujícího ročníku už je plnoprávným členem týmu Slovácka. Navzdory tomu, že je mu teprve 23 let, odkopal v nejvyšší soutěži už 149 utkání, nastřílel 15 branek a patří ke klíčovým hráčům. Nikoho dražšího momentálně v sestavě Slovácka nenajdete.

FK Teplice – Jan Krob a Tomáš Kučera (600 tisíc eur = cca 15,5 milionů korun) Jan Krob patří mezi nejtvořivější zadáky v nejvyšší české soutěži. Zkušený jednatřicetiletý bek je odchovancem Sparty, ale jeho životní štací jsou Teplice, kde kroutí už šestou sezonu a patří k nejdůležitějším a nejcennějším hráčům týmu. Jeho cena na trhu je podle portálu TransferMarkt asi 15 milionů korun. Na stejné úrovni je i sedmadvacetiletý záložník Tomáš Kučera. Neprosadil se v Plzni po přestupu z Jihlavy, ale na severu Čech patří už několik let k oporám mužstva.

Bohemians 1905 – Lukáš Pokorný (650 tisíc eur = cca 16,5 milionů korun) Žádný z kmenových hráčů Bohemky nemá takovou hodnotu jako Lukáš Pokorný, který je v Ďolíčku na hostování z konkurenční Slavie. Bývalý stoper Liberce se dostal do Edenu přes francouzský Montpellier. V klubu si od něho asi slibovali o dost víc, ale pětadvacetiletý obránce se nedokázal nastálo prosadit do sestavy, takže logicky přišlo na řadu hostování.

Fastav Zlín – Petr Jiráček (750 tisíc eur = cca 19 milionů korun) Petr Jiráček byl u jednoho plzeňského titulu, zahrál si v německé bundeslize a posléze oblékal dres Sparty a Jablonce. Nyní je mu 33 let a je nejstarším - a zároveň nejcennějším - hráčem ze zlínského kádru. Bývalý reprezentant měl podle portálu TransferMarkt v roce 2012 hodnotu čtyř milionů eur, nyní, na sklonku kariéry, je jeho cena více než pětkrát nižší.

1. FK Příbram – Jan Matoušek (900 tisíc eur = cca 23 milionů korun) Slavia zaplatila loni na podzim za Jana Matouška z Příbrami 40 milionů korun. Z dvacetiletého útočníka se v tu chvíli stal nejdražší hráč, který přestupoval v rámci české ligy. Netrvalo to ani moc dlouho a do Příbrami se vrátil. Na podzim si totiž v sešívaném dresu moc nezahrál a tak byl v zimě vyexpedován zpět do klubu, odkud do Edenu přišel. Podle portálu TransferMarkt je jeho nynější cena o 17 milionů korun nižší, než když před pár měsíci mířil do Prahy.

Baník Ostrava – Patrizio Stronati (900 tisíc eur = cca 23 milionů korun) Patrizio Stronati (vpravo - Baník Ostrava, 900 tisíc eur = cca 23 milionů korun) smutní po prohře společně s Václavem Procházkou (vlevo) • Foto Barbora Reichová / Sport Obránce Patrizio Stronati se vrátil loni v létě do Baníku z Austrie Vídeň jako volný hráč a rychle se zabydlel v základní sestavě. Patří mezi nejvytíženější hráče v soutěži, na podzim už také dostal pozvánku do seniorské reprezentace. Jeho cena může jít v příštích měsících a letech ještě nahoru.

MFK Karviná – Christian Kouakou (1 milion eur = cca 25,5 milionů korun) Když Karviná získala na konci ledna Christiana Kouakoua, pořídila si také nejdražšího hráče do kádru. Odhadovaná hodnota útočníka z Pobřeží slonoviny sice podle portálu TransferMarkt činí rovný milion eur, ale na hřišti to zatím není znát. Na českých ligových trávnících totiž dosud odehrál pouhé čtyři minuty v utkání s Opavou, během nichž stačil vidět žlutou kartu.

Sigma Olomouc – David Houska a Jakub Plšek (1 milion eur = cca 25,5 milionů korun) Hned dva hráči v olomouckém kádru mají hodnotu jednoho milionu eur. Kreativní záložník David Houska patří k nejvytíženějším fotbalistům v aktuálním ročníku Fortuna ligy a říká si o lukrativní angažmá. Je docela možné, že jeho cena půjde ještě nahoru. Už loni v létě ho vábila Plzeň, ale zůstal na Hané, letos by ale mohl vyrazit na známější fotbalovou adresu. Dalším borcem za milion (eur) je středopolař Jakub Plšek, jemuž se fantasticky povedla minulá sezona, což se zřejmě promítlo do jeho odhadované ceny podle portálu TransferMarkt.

Slovan Liberec – Jan Sýkora (1,25 milionů eur = cca 32 milionů korun) Jan Sýkora je sice hráčem Slavie Praha, v zimě si ale nevybojoval místo v našlapaném kádru sešívaných a momentálně je na hostování na severu Čech, kde je nejdražším borcem v sestavě Liberce. Ve Slovanu je skoro doma, protože právě odtud v polovině sezony 2016/17 do Edenu přestupoval.

Mladá Boleslav – Nikolaj Komličenko (1,8 milionů eur = cca 46 milionů korun) Když Mladoboleslavší uplatnili letos v lednu opci na hostujícího útočníka Nikolaje Komličenka, údajně poslali do ruského Krasnodaru něco přes deset milionů korun. Aktuálně nejlepší ligový kanonýr však podle portálu TransferMarkt stojí více než čtyřikrát tolik. Pokud naváže na podzimní střelecké výkony, mohlo by to možná platit, ale v posledních čtyřech zápasech branku netrefil ani jednou…

Jablonec – Michal Trávník (3 miliony eur = cca 77 milionů korun) Během zimního přestupového období kolem jabloneckého záložníka Michala Trávníka kroužili skauti několika klubů a vypadalo to, že odejde „za lepším“ do zahraničí, konkrétně do Německa nebo do Anglie. Kvůli zranění však z přestupu nakonec sešlo. Nyní kroutí na severu Čech už čtvrtou sezonu. Když v roce 2015 přetáhli Jablonečtí bývalého reprezentanta do 21 let ze Slovácka, možná ani netušili, jaký poklad se jim podařilo získat. Dnes je nejcennějším hráčem týmu.

Sparta Praha – Guélor Kanga (3,5 milionu eur = cca 90 milionů korun) Reprezentant Gabonu Guélor Kanga dorazil na Letnou po dlouhých tahanicích loni v lednu z Červené hvězdy Bělehrad a ihned se zařadil do základní sestavy. Tvořivý záložník zaujme už na první pohled, je bouřlivák, ale s míčem u nohy to zatraceně umí. Podle portálu TransferMarkt v kádru Sparty momentálně nenajdete cennějšího hráče.

Slavia Praha – Miroslav Stoch a Tomáš Souček (4,5 milionů eur = cca 115 milionů korun) Tržní cena Miroslava Stocha je podle portálu TransferMarkt 4,5 milionů eur. Slavia ho však získala výrazně levněji a v létě roku 2017 ho přivedla z tureckého Fenerbahce za rovný milion eur. Ze slovenského fotbalisty se stala opora mužstva a jedna z největších osobností české nejvyšší soutěže. Stejnou hodnotu má také Tomáš Souček, který předloňské jaro strávil na hostování v Liberci. Změna povětří mu prospěla, dostal se do skvělé formy, vyšlo mu „malé“ Euro, protlačil se do základní sestavy seniorské reprezentace a pevné místo má od minulé sezony i v Edenu. Není divu, že jeho cena jde poměrně rychle nahoru.