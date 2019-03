Talent Matoušek: Hrát ve Slavii? Pohádka. Ale něco bych udělal jinak | iSport.cz

Když zkraje října naposledy promluvil pro deník Sport, bylo ho všude plno. Jan Matoušek měl za sebou stěhování z Příbrami do Slavie a mluvilo se o tom, že by místo jednadvacítky mohl rovnou poskočit do českého áčka. „Vzpomínám si na to,“ pokývá hlavou, když se v myšlenkách vrátí do loňského podzimu.

Teď je všechno jinak. První pokus prodrat se do sestavy lídra FORTUNA:LIGY nevyšel, ofenzivního záložníka či útočníka přibrzdila dvě zimní zranění. Takže nehraje se Slavií o titul, ale s Příbramí o záchranu. Po pětadvaceti kolech to nevypadá dobře, parta od Litavky se krčí na čtrnácté čili barážové pozici.



Netočí se vám z těch změn hlava?

„Počítal jsem s tím, že na jaře zůstanu ve Slavii, jenže v přípravě jsem se zranil a neměl větší šanci zabojovat o sestavu. Vyvinulo se to tak, že bude lepší jít na hostování do Příbrami, kde dostávám víc prostoru.“



Přitom před půl rokem jsme se spolu bavili o vašich zážitcích z Evropské ligy a možnosti nakouknout do reprezentačního áčka.

„Pořád mám v hlavě jednu věc. Je mi teprve dvacet, mám dost času. Nechci nic uspěchat. Upřímně, jsem rád za to, jak to teď je.“



Že místo nejistoty ve Slavii pravidelně hrajete v Příbrami?

„Přesně tak, hostování v Příbrami mi má pomoct. Šel jsem tam proto, abych měl větší herní praxi. V létě bych chtěl zase zabojovat o flek ve Slavii.“



Když se ohlédnete za podzimem v Edenu, tak…

„Je fajn, že jsem si vyzkoušel, jaké je hrát v top klubu. Šel jsem do neznáma a teď už vím, jak to tam chodí. Zahrál jsem si Evropskou ligu a připadal si jako v pohádce. Nečekal jsem, že bych ji mohl tak brzy poznat. Hrál jsem proti Bordeaux, Petrohradu a Kodani, které jsem dal gól. Splnil se mi sen a nabral jsem zkušenosti, které bych v Příbrami nezískal. To jsou velké plusy.“