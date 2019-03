Hora dal jeden z nejsnadnějších gólů v kariéře: Srdíčka? Ty jsou pro manželku | iSport.cz

Vstřelil jste někdy lehčí gól? Rozhodla vaše rychlá reakce?

„Viděl jsem, že mi míč jde na nohu, tak jsem si to sklepnul levačkou a hned jsem věděl, že budu střílet. Snažil jsem se trefit bránu – a o tyč to tam zapadlo. Byl to první gól, který nám dodal sílu do zápasu. Pak už jsme to kontrolovali a zvládli.“

V této sezoně se vám daří, vstřelil jste už deset branek. Byla tahle akce důkazem vašeho sebevědomí?

„Myslím, že ano. Vystřelil bych, i kdybych zatím měl jen tři góly, ale možná by to letělo o pár metrů nad nebo vedle. Makali jsme jako jeden tým a nechali na hřišti všechno. Před zápasem jsme si řekli, že všechny body zůstanou tady, což se povedlo.“

SESTŘIH: Teplice - Slovácko 2:0. Hosté neměli nárok, Severočeši rozhodli o výhře už v úvodu Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Jste hodně blízko postupu do prostřední skupiny o Evropskou ligu, ale nemyslíte i na první šestku? Momentálně ztrácíte dva body.

„Uvidíme, co bude. Hodně napoví příští zápas v Ostravě: pokud Baník porazíme, můžeme se tam dotáhnout. Cíl je skončit do desítky, k tomu jsme udělali velký krok. Cokoliv lepšího bude fajn bonus.“

Osobní otázka: lichotí vám, že jste se poprvé dostal na dvouciferný počet gólů?

„Je to hezké, ale ještě bych chtěl pár gólů přidat. Jsem spokojený, nebudu říkat, že ne. Čím to, že se mi tak daří? Létají na mě dobré centry: kluci vědí, kam si nabíhám, a trefují mě. Taky jsem dal pár gólů z penalt…“

Teplice - Slovácko: Šílenost od Trmala! Naservíroval míč Horovi a ten mu vrátil balon do brány, 1:0 720p 360p REKLAMA

Ještě nějaká souvislost?

„Osm gólů jsem dal poté, co se mi narodila dcera. Oslavná srdíčka jsou pro manželku, nemůže se teď na mě jezdit koukat. Říkala mi, že je to moc, ale já na to: Když góly padají, tak to dělat budu.“

Už se považujete za střelce?

„Pokud dám v příští sezoně znovu deset gólů, můžeme o tom mluvit. Jak se říká: jedna vlaštovka jaro dělá.“

Ale kde ta příští sezona bude? Máte ambice hrát v zahraničí?

„Mám tady smlouvu ještě na tři roky... Hráčů, kteří se chtějí dostat do ciziny, je hodně. Promluvil jsem si o tom s trenérem Hejkalem i sportovním ředitelem Vachouškem: vědí, co chci já, a já vím, co chtějí oni. V pohodě jsme se dohodli, ale nechci o tom moc mluvit. Myslím, že je to jen mezi námi.“