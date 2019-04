Gól od Liberce? Paradox paradoxů. Trpišovský neuhlídal vlastní nápad | iSport.cz

Skoro samý habán, hlavičkář, síla ve vzduchu jako hrom. Tohle patří k velkým zbraním Slavie. V sobotu večer to ale na šikovně zahranou standardku Slovanu Liberec nestačilo, a „sešívaní“ přišli kromě dvou bodů o sérii devíti domácích ligových výher v řadě.

„Byl to snad první gól, který jsme v lize ze standardky dostali,“ přemýšlel nahlas kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Nemá sice pravdu, ale směr, jakým se ubírá, je vlastně správný. Když se odečtou inkasované branky z penalt, překonal v této sezoně slávistickou hradbu ze standardní situace už jen Martin Fillo v utkání na Baníku Ostrava.

Pokud se zaměříme pouze na rohové a přímé kopy, jsou červenobílí v bránění těchto situací nejlepší v soutěži.

A teď to vezměme z pohledu ofenzivních standardek Slovanu Liberec. Z rohů a přímáků si i se sobotním kouskem připsal celkem devět branek. Nepatří k těm nejméně úderným, ale pohybuje se jen těsně nad jejich úrovní, tedy nad Bohemians a Mladou Boleslaví s osmi góly, Karvinou se sedmi, Příbramí a Zlínem se šesti.

Ještě na chvíli zpátky ke Slavii a její obraně, tentokrát na evropské scéně, což její sílu může ještě zdůraznit. Z celkových dvanácti inkasovaných gólů z dvanácti zápasů, včetně play off Ligy mistrů proti Dynamu Kyjev, dostala jen tři po standardce. Právě v odvetě v Kyjevě na 0:1. Od Girondins Bordeaux na 0:1. A prvním zápase čtvrtfinále Evropské ligy na Seville na 1:2.

A teď od Radima Breiteho.

Rohový kop zahrál Roman Potočný, hlavou ho líznul dorostenec Michal Fukala, a kapitán Slovanu číhající na zadní tyči zakončoval téměř do prázdné brány. Nejprve se sice mával ofsajd, pak ale nastoupilo video a trefa se uznala.

Víme, jak to Potočný kope, má skvělou trajektorii na protečování na první tyči, pak je to o pohybu hráčů, kam se to ke komu odrazí, jak kdo nabíhá. Byla to chyba na první tyči, tam jsme u Fukaly byli pozdě,“ označil hlavní problém Jindřich Trpišovský.

„Ani naši zónaři pak neodvrátili balon, Milan Škoda byl v souboji, proto nestihnul vyběhnout dřív, jinak by to byl ofsajd. Podobně se rohy v Liberci hrají dva roky,“ sypal si Trpišovský popel na hlavu, že jeho mužstvo nezabránilo známé věci.

„Máme na to Míru Holeňáka, který standardky připravuje,“ odhalil rozdělení tréninkových pravomocí šťastný střelec Slovanu Breite.

Takovou kombinaci přitom vymýšlel už Trpišovský se svými kolegy při svém bývalém angažmá v Liberci. „A dali jsme tak třeba gól i Fiorentině,“ vybavuje si. Teď to se svými svěřenci neuhlídal.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 69. Bořil Hosté: 73. Breite Sestavy Domácí: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Deli, Bořil – T. Souček, Traoré (79. Olayinka) – Masopust (46. Hušbauer), Stoch, Zmrhal (66. Van Buren) – Milan Škoda (C). Hosté: Nguyen – Fukala, Kačaraba, Karafiát, Hybš – Breite (C) (90+1. Vukliševič), Oscar – Malinský (76. Koscelník), Potočný, Pešek (58. Oršula) – Kozák. Náhradníci Domácí: Kovář, Ngadeu, Olayinka, Van Buren, Hušbauer, Král, Frydrych Hosté: Knobloch, Mikula, Vukliševič, Koscelník, Nešický, Pázler, Oršula Karty Domácí: Zmrhal Hosté: Kozák, Malinský, Karafiát Rozhodčí Michálek – Kotík, Batík, Ginzel. Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice Návštěva 16 217 diváků

