Šádek o Plzni: Měníme se, Krmenčíka už nebudeme honit. Co titul a Vrba? | iSport.cz

Šádek hodnotil nedělní výkon Viktorie s ironickým nadhledem. „Poslední dobou máme asi víc neoblíbených soupeřů, než je Bohemka. Druhé poločasy jsou od nás famózní,“ narazil na fakt, že Plzeň s „klokany“ po přestávce přišla o náskok 2:0 a až v závěru trefil vydřenou výhru 3:2 Tomáš Chorý.

„Víme, že zápasy po reprezentační pauze jsou náročnější, blbě se nastartovala Slavia i Sparta. Ale my jsme začali stejně, jako jsme hráli před pauzou,“ připomněl prohry na Spartě (0:4) a v Teplicích (1:2). „Vysvětlení pro to nemám. Ale je to o hlavách hráčů, musí přidat. Mohlo to skončit i opačně.“

Plzni citelně schází Michael Krmenčík. Nejlepší střelec Viktorie se zranil na konci října v utkání na Slovácku, přetrhl si vaz v koleni a musel na operaci. Rehabilitace jde dobře, nicméně reprezentační útočník se na trávník nejspíš vrátí až v nové sezoně.

„Nejraději by hrál už teď, proces uzdravení probíhá poměrně dobře. Ale nechceme to uspěchat. V letní přípravě se nám bude hlásit v plné síle, teď už ho nebudeme honit. Já nelituji, že jsme ho nepustili, jeho agent určitě ano. Jsem rád, že zůstal, bohužel se zranil, k tomu ve fotbale dochází,“ připomněl Šádek Krmenčíkovo jednání s belgickými Bruggami.

Úspěšný plzeňský šéf si uvědomuje, že Viktoria momentálně nepředvádí takový fotbal, kterým válcovala českou špičku v období své vrcholné formy. „Souhlasím s tím, že se měníme. Jedna věc je taktika, s čím jde trenér do zápasu, a jaké máte hráče. Před iks lety jsme byli v lepší kondici, byli pohyblivější, hráli u nás mladší a živější hráči. Trenér praktikuje jiný herní styl. Měníme se, ale musíme to zachytit tak, abychom se měnili tak, jak chceme,“ nastínil Šádek plzeňskou strategii.

Došlo i na jeho vztah s trenérem Pavlem Vrbou, se kterým ho pojí největší západočeské úspěchy včetně tří účastí v základní skupině Ligy mistrů. „Fotbal je o emocích. Když je třeba něco říct, tak si to řekneme, ale druhý den jdeme do práce a normálně spolu komunikujeme. V první éře to bylo možná víc do kamarádského vztahu, byli jsme víc rodinný klub, teď je to nastavené asi tak, jak by mělo. Přátelé jsme, ale je to víc na profesionální bázi,“ přiblížil Šádek.

Plzeň utrpěla v aktuální sezoně řadu kopanců v podobě drtivých porážek, nicméně z druhého místa stále nevzdává boj o obhajobu titulu. „Zápas končí devadesátou minutou, liga pátým kolem nadstavby. Slavii rád pogratuluju, až budou mít titul. Ale doufám, že se naplní to, co říkal Pavel Vrba, že je ještě proženeme,“ slíbil plzeňský boss.

Viktoria z druhého místa ztrácí na vedoucí Slavii sedm bodů, naopak na třetí Spartu má k dobru osm bodů. „Musíme si hlídat hlavně záda, ale zároveň se tlačit na Slavii, aby nemohla vydechnout. Hrají dobře, ale my to ještě také rozjedeme. Věřím, že se jim ligu budeme snažit znepříjemnit,“ usmíval se Šádek.

