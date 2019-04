Hübschman vyhlíží derby: Že nebude Kozák? Výhoda i nevýhoda, přijdou dravci | iSport.cz

Asi se na derby hodně těšíte, že?

„Těším se jako na každý zápas. Doufám, že přijdou lidi a bude dobrá atmosféra, která k derby patří. Ale hraje se pořád jen o tři body. V této fázi sezony se nic velkého nerozhodne, výhra by nám každopádně výrazně pomohla k udržení se v nejlepší čtyřce.“

Minule skončil vzájemný zápas 0:0. Očekáváte nyní ofenzivnější boj?

„Góly jsou hrozně důležité pro všechny a hlavně pak fanoušky. Diváci na ně netrpělivě čekají, ale branky bohužel někdy nepřicházejí. Byli bychom radši, kdybychom hráli 5:5, to by se však zase nelíbilo trenérům. Každý tým se snaží hrát na vstřelený gól, otázkou je, co mu soupeř umožní. Řekl bych, že jsme v prvním vzájemném zápase na podzim byli lepší, jenže pokud nedáte gól, nemůžete vyhrát. Neproměňování šancí nás bohužel provází delší dobu. Máme herní převahu, kterou nevyužíváme. Chybí nám větší klid v zakončení, nedáme si finální přihrávku, i když si vytváříme šance. Doufám, že v neděli bude vše jinak a prosadíme se.“



Jak se vám líbí hra Liberce? Má za sebou kvalitní remizový zápas se Slavií.

„Jo, na Slavii Slovan odehrál s výborným soupeřem dobrý zápas i výsledek. Uhrát v Edenu bod je při aktuálním sebevědomí domácích pro každého parádní vizitkou. Liberec prokázal, že má silný tým i ducha, dokázal navíc dotáhnout vedení domácích. Samozřejmě měl také štěstí, ale jak se říká, štěstí přeje odvážnému... Slovan na jaře boduje a klepe na šestku, což je určitě jeho cíl. Hráči budou maximálně bojovat o to, aby se nahoru dostali.“



Chybět bude Slovanu klíčový vykartovaný útočník Libor Kozák. Je to pro vás velká výhoda?

„No spíš taková výhoda – nevýhoda. Na hřišti dostane šanci někdo, kdo na ni dlouho čeká. Libor je samozřejmě kvalitní hráč a zápasy v lize se mu vydařily, dával v nich branky. Má navíc zkušenosti a očividně i vůdčí schopnosti, na druhou stranu proti nám bude hrát někdo, kdo bude chtít dokázat trenérovi, že do základu patří. Dost nevyzpytatelná situace.“



Pomohl vám psychicky zápas s Příbramí (3:0)? Po delší době jste využívali své šance.

„Doufám, že ano. Výhra nás uklidnila, góly jsme dali poměrně rychle a v zápase jsme pak měli klid. Poslední dobou se nám nestávalo, že bychom měli až do konce komfortní náskok, museli jsme naopak dávat pozor na každou standardku soupeře. Proti Příbrami byl cítit z celého mančaftu větší klid a některé kombinace jsme sehráli přesně tak, jak se chceme prezentovat.“

Co vůbec čekáte od nadstavby?

„Těžko říct, jak pět nadstavbových zápasů zamíchá s pořadím. Pro nás je aktuálně nejdůležitější získat co nejvíc bodů v základní části, pak to pro nás bude už hodně těžké. S prvními třemi mančafty tabulky budeme hrát venku a když se podívám, kolik bodů jsme s nimi udělali… Nemůžeme počítat s výhrou na Slavii a v Plzni, body musíme sbírat hlavně v základu, pak pro nás bude každý zápas jako finále.“

