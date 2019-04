Náš výkon nechápu, zlobil se Weber. Dukla podle Skuhravého ukázala koule | iSport.cz

Dukla celý druhý poločas šturmovala za vyrovnáním, jenže v 75. minutě podruhé inkasovala. Zdálo se, že i přes další sympatický výkon zase prohraje. Jenže soubor trenéra Romana Skuhravého se nesložil, vyrovnal a nakonec měl k výhře blíž.

„Nejvíc si cením, že mužstvo ukázalo koule a nezabalilo to v situaci, v jaké je. Ne každý by to udělal. Při troše klidu jsme si mohli dojít pro tři body,“ poznamenal Skuhravý. „Poslední čtyři pět zápasů jsme tvrdě pracovali, ale nebyli jsme za to odměnění. Těší mě, že kluci všem lidem ukázali, že jim to není jedno. Nás ta situace tíží ze všech nejvíc,“ dodal trenér Dukly.

Mužstvo z Julisky zůstává poslední. Po výhře Karviné na Spartě navíc na předposlední příčku ztrácí šest bodů. „Můžu to jen respektovat. Ztrácíme šest bodů, bude se hrát ještě o osmnáct. Máme šest zápasů na to, abychom ukázali, co v nás je. Třeba to je věc, kdy z nás všechno spadne, a přivezeme body z Plzně. Situace je taková, jaká je. My se budeme prát jako teď ve druhém poločase, tedy až do konce,“ vyhlásil Skuhravý.

Trenér Boleslavi Jozef Weber byl zklamaný především z toho, co od svého týmu viděl. „První poločas byl jakžtakž. Ve druhé půli jsme v aktivitě odpadli, pohodlným fotbalem jsme v chůzi došli před vápno a tam jsme si nechali brát míče od Dukly, která pak chodila do brejků. Sice jsme vedli 2:0 a vypadalo to, že utkání dovedeme do vítězného konce. Ale nedovedli a ani jsme si to nezasloužili. Někteří hráči ukázali, že na to nemají. V létě budeme zase hledat nové hráče, nedá se nic dělat. Pro náš výkon nemám pochopení, jsem z něj hodně zklamaný,“ kroutil hlavou Weber.

Úplný kolaps své družiny v závěrečné čtvrthodině těžko rozdýchával. „Nebudu to svalovat na obránce nebo na brankáře. Základ byl absolutně v lajdáckém pojetí, když jsme vedli. Chodili jsme tři na dva, tři na jednoho a nebyli jsme schopní si přihrát a dát gól. To mě zklamalo. Mužstvo neprokázalo mentální kvalitu na to, aby takhle výborně rozjeté utkání dohrálo,“ zlobil se velitel boleslavské lavičky.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 79. Djuranović, 88. Daniel Tetour Hosté: 25. Komličenko, 74. Mašek Sestavy Domácí: F. Rada – Ostojić, Ďurica (C), D. Souček – Douděra, Daniel Tetour, Marek Hanousek, Milošević – Djuranović, P. González (80. Hadaščok), Lu. Holík (64. Podaný). Hosté: Šeda – Fulnek, Hájek, Jugas, Mareš – Ladra (86. Jakub Klíma), Hubínek, Bucha (59. Mašek), Tatajev (64. Takács), Přikryl (C) – Komličenko. Náhradníci Domácí: Dancák, Kovernikov, Hadaščok, Bezpalec, Podaný, Šťovíček Hosté: Mašek, Mešanović, Takács, Provazník, Wiesner, Klíma, Stejskal Karty Domácí: Ostojić, Djuranović, Daniel Tetour Hosté: Hájek, Mareš, Fulnek, Přikryl, Jugas Rozhodčí Houdek – Kotík, Flimmel, Petřík. Stadion Na Julisce, Praha-Dejvice Návštěva 769 diváků

Dukla - Mladá Boleslav: Tetour se trefil zblízka do šibenice, 2:2

Dukla - Mladá Boleslav: Djuranovič dorazil skákavý pokus za Šedova záda, 1:2

Dukla - Mladá Boleslav: Ďurica tečoval Maškovu střelu, 0:2

Dukla - Mladá Boleslav: Tetour přelstil obranu a mířil vedle tyče

Dukla - Mladá Boleslav: Tetourova tečovaná střela skončila nad břevnem

Dukla - Mladá Boleslav: Gonzalez protáhl Šedu střelou ze střední vzdálenosti

Dukla - Mladá Boleslav: Tyč v podání Komličenka

Dukla - Mladá Boleslav: Komličenko potvrdil svou formu trefou do odkryté branky, 0:1