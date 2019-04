Wágner expertem na Spartu: I my jsme fotbalisté. Straka nás zvednul | iSport.cz

Porazit Spartu? Na Letné? A rovnou 3:1? To z karvinských hráčů před nedělním zápasem 29. kola FORTUNA:LIGY čekal málokdo. Tomáše Wágnera to ale zas až tolik nepřekvapilo.

„Nechci říkat, že to je šok. Je mi jasné, že na Spartě se nevyhrává pořád. Ale rychlý první gól dělá hodně. My to z předchozích zápasů moc dobře víme, kdy jsme to měli naopak. Takže bych chtěl říct, že to bylo naším výkonem,“ řekl 29letý útočník.

Z toho, že se hraje na Spartě, si podle něj nikdo nic nedělal. Naopak. „Sparta má sice dobré jméno, ale tohle jsou zápasy, kdy můžeme ukázat, že jsme dobří fotbalisté a ne jen „nějaká“ Karviná,“ pokračoval kapitán Slezanů.

Že se to Karviné na jaře zatím daří, je podle Wágnera také změnou na trenérském postu. „Pod novým trenérem (Františkem Strakou) se to hodně zvedlo. Všechny čtyři zápasy na jaře jsme byli herně lepší, ale bohužel jsme vyhráli zatím jen dva,“ litoval.

Nicméně zápas proti Letenským vyšel Karviné i jemu na jedničku. Kromě důležité výhry si připsal desátý a posléze i jedenáctý zásah v sezoně. Tím si vylepšil svoje sezonní střelecké maximum. Dosud se pokaždé zasekl na kótě 10 (Mladá Boleslav 2014/15 a Karviná 17/18).

„Ještě zbývá spousta zápasů a mám motivaci střílet další,“ netajil se Wágner, který má stejně jako ostatní spoluhráči jediný cíl – zachránit Karvinou v lize.

