Hloušek v Plzni? Limberský ze sebe musí vydat to nejlepší, míní Koubek | iSport.cz

Po osmi letech vyšperkovaných štacemi v bundesligových týmech Kaiserslauternu, Norimberku či Stuttgartu a zakončených báječnými třemi lety v Legii Varšava, se Adam Hloušek vrací zpátky do české ligy. Jako posila pro Plzeň, kde podepsal smlouvu na tři roky. „Adam je nepochybně hráč hodící se do plzeňské koncepce česko-slovenských ověřených fotbalistů, u kterých existuje jistota výkonu,“ míní trenér Miroslav Koubek.

Je Hloušek pro Plzeň dobrá posila?

„Na prvním místě bych očekával výraznou posilu v záloze, tam Plzeň musí něco podniknout. Nicméně i tomuto nákupu rozumím. Adam je výborný kluk, velmi dobrý profesionál. Má něco za sebou. Jde o několikanásobného mistra Polska, hrával v bundeslize. Ve Stuttgartu si zahrál i stopera. V případě problémů je tedy použitelný i ve středu obrany. Ovšem jinak je to vyhraněný levý bek.“



Hlouškovi bude v prosinci jednatřicet let. Neměla se Plzeň poohlédnout po někom perspektivnějším?

„Je to sázka na zkušenost. Nazval bych ji typickou plzeňskou. Hlavně v zadních řadách. Určitě v klubu přemýšleli, že byť má David Limberský stále dobrou výkonnost, sám by pohárové týdny neutáhl. Jedna věc mě ale mrzí.“



A to?

„V příchodu Hlouška vidím určitý projev nedůvěry vůči Milanu Havlovi, kterého jsem trénoval v Bohemians. Jeho postem je právě levý obránce.