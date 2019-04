Vrba po výhře vtipkoval o zájmu Sparty: Připadal jsem vám narušenej? | iSport.cz

Jak jste si po dlouhé době užil klidné vítězství?

„Tak klidné vítězství, ani bych neřekl… Dukla se snažila hrát fotbal, takže to bylo hodně otevřené. Měli jsme výhodu v tom, že jsme v prvním poločase dali tři góly, takže zápas vypadal jako klidný, ale Dukla velice dobře kombinovala, hrála hodně aktivně a myslím si, že to pro diváka byl zajímavý fotbal. Výsledek pro Duklu možná krutej, pro nás pozitivní, ale já ji chci pochválit za to, že se snažila hrát fotbal, že to prostě nebyla žádná kopaná.“

Získali jste 68 bodů, tedy o dva body víc než loni, kdy jste slavili titul. Jak tedy základní část z pohledu Plzně hodnotíte?

„Získali jsme víc bodů než v minulé sezoně, kdy jsme byli mistři, a vyhráli jsme, tuším, o sedm bodů. I když jsme uhráli o dva body víc, přesto to nestačí, protože Slavia získala těch bodů mimořádně hodně a momentálně má čtyřbodový náskok. Musím to hodnotit tak, že základní část nebyla úplně špatná, a doufám, že ta nadstavbová část bude ještě lepší.“

Slavia jde do nadstavby se čtyřbodovým náskokem na váš tým. Je to moc, nebo málo? (Celý program ligové nadstavby ZDE>>>)

„Kdyby to bylo v obvyklém sledu utkání, řekl bych, že je to moc, protože se samozřejmě setkáte i se soupeři, kteří nemají tak velkou kvalitu. Ale teď se bude potkávat šest nejlepších mužstev, takže si myslím, že může kdokoliv porazit kohokoliv. Ano, Slavia to má ve svých rukou a čtyřbodový náskok je samozřejmě velký, ale myslím si, že nadstavbová část může být hodně zajímavá, takže třeba může rozhodovat náš zápas na Slavii. Slavia má určitě trumfy, ale doufejme, že my to ještě trošku zdramatizujeme.“

Co říkáte na zájem Sparty o vaše služby a byla by pro vás její případná nabídka zajímavá?

„Řekl jste to správně – případná nabídka. Ta nebyla, takže je úplně zbytečné to tady řešit. Já jsem žádnou nabídku nedostal a na rozdíl od vás nespekuluju. Až něco přijde, budu to řešit, ale zatím nemám co řešit.“

Tak se zeptám jinak – narušilo to nějak vaši přípravu a koncentraci na zápas?

„Připadalo vám, že jsem nějak narušenej?“

Ne.

„Mně teda taky ne.“

Proti Dukle jste nastoupili se dvěma útočníky. Jak se vám to líbilo a je to třeba i varianta, kterou byste použili v nadstavbě?

„My jsme hlavně vycházeli z toho, co jsme předvedli v Příbrami (1:1), protože tam někteří hráči podali podle mého názoru ne moc dobré výkony, tak jsme to chtěli trošku změnit. Chtěli jsme v domácím prostředí být ve větším počtu v pokutovém území. Na to, co jsme si vytvořili, jsme těch gólů mohli dát ještě víc. Byl bych spokojen, kdyby oba útočníci byli gólově výraznější.“

Poprvé po svém zranění nastoupil Lukáš Hejda, takže máte k dispozici čtyři stopery. Jak s nimi budete pracovat?

„Hlavně máme čtyři skvělé stopery, kteří by ve většině ligových klubů hráli v základní sestavě. Samozřejmě, že pro ně je to těžké, protože konkurence je obrovská. Řešíme to vždycky podle výsledku. V Příbrami jsme s tím výsledkem nebyli spokojeni, takže jsme udělali tři čtyři změny. Vyhráli jsme 4:0, takže budeme víc spokojení, ale na druhou stranu vůbec netvrdím, že do domácího zápasu s Jabloncem půjdeme ve stejné sestavě. To pravděpodobně ne.“

V jakém zdravotním stavu jdete do nadstavbové části?

„Krmenčík do ní určitě nezasáhne. Ani ne tak z důvodu, že by se necítil nebo že by nechtěl, my prostě momentálně nepůjdeme do žádného rizika. Pokud nebudeme mít odborné vyšetření a souhlas lékařů, prostě do zápasové zátěže nepůjde. Dan Kolář se už dává do pořádku, už se s námi tento týden vlastně na sto procent připravoval a nastoupil za juniorku, takže by mohl být zdravotně v pořádku. A Aleš Čermák měl natržený postranní vaz, takže měl čtrnáct dní klid a teď by se měl zapojit do tréninku, takže uvidíme, jak to s ním bude vypadat.“

Vše o Plzni čtěte ZDE>>>

Plzeň - Dukla: Sladká čtvrtá tečka! Hořava po hezké souhře pojišťuje na konečných 4:0 720p 360p REKLAMA

Plzeň - Dukla: Souček podběhl centr a Kopic hlavou procedil míč do brány - 3:0! 720p 360p REKLAMA

Plzeň - Dukla: Kopic zvyšuje na 2:0! Kovaříkův centr dostal stehnem do brány 720p 360p REKLAMA