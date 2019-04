DEBATA SPORTU: Jak pokračuje hledání trenéra pro Spartu? | iSport.cz

Že Pražané utkání v Opavě ovládli, prý nebylo zase takové překvapení. „Většinou to tak bývá. Když se změní trenér, hráči dostanou nový impuls. Jdou zprávy, že ani v kabině už to s trenérem Ščasným tolik nefungovalo, takže spoustě hráčů se možná i ulevilo. A na výkonu to bylo znát, Sparta se zvedla,“ tvrdí Jan Vacek.

Redaktoři v DEBATĚ mluví také o tom, zda Michal Horňák během pár tréninků stihl něco změnit, či jestli je možné, aby v případě vydařené nadstavbové části dostal sledovanou funkci natrvalo.

Další dění by měl výrazně ovlivnit i Tomáš Rosický, sportovní ředitel Letenských. „Bude záležet na něm, aby určil směr a vyrazil pro trenéra, jenž v jeho očích bude ideální,“ doplňuje Jan Vacek s odkazem na zmíněnou pětici.

Radek Špryňar ovšem ideální volbu vidí úplně jinde. „Mně by největší smysl dával Ivan Hašek. Sparta totiž v tuhle chvíli potřebuje opravdu výraznou osobnost, což on splňuje,“ myslí si fotbalový redaktor Deníku Sport.

Jak hledání kouče Pražanů bude dál pokračovat? Co musí udělat Tomáš Rosický? A proč by angažmá bylo velkou výzvou pro kouče Plzně Pavla Vrbu? Odpovědi na tyto otázky najdete ve VIDEU!

