Konec Pivarníka? Nesedlo si to, říká majitel klubu. Zlín myslí na Csaplára | iSport.cz

Mentální kouč u týmu? To je pro některé trenéry jako červený hadr na býka. Své si s ním před pár lety zažil Petr Rada v Jihlavě, nyní urychlil odchod Romana Pivarníka ze Zlína. Nešlo však o jediný důvod, který spolupráci před vyvrcholením sezony ukončil. Dvaapadesátiletý trenér si od začátku nesedl s většinou hráčů, nezískal je na svou stranu. Výkonnost po podzimu, kdy vedl Fastav Michal Bílek, upadala a dvouletý kontrakt s jeho nástupcem byl v úterý vypovězen dohodou.

Pivarníkova mise nebyla úspěšná. Z jedenácti zápasů prohrál devět, marně usiloval o posílení úzkého kádru. „Bohužel se k tomu nemůžu vyjádřit. Mám to ve smlouvě,“ zdržel se košický rodák komentáře k angažmá ve Zlíně, který se pod jeho vedením propadl ze šestého místa na deváté. Od pátku ho čeká nadstavba o konečné sedmé místo a šanci zabojovat o předkolo Evropské ligy.

K této metě se vedení klubu upíná. Vycítilo, že za stávající situace k obrodě nedojde. Mužstvo působilo za Pivarníkovy čtyřměsíční éry frustrovaně. Výkonnost některých borců šla prudce dolů, nevěřili si. „Nesedlo si to, ale víc k tomu nebudeme říkat. Je to interní věc klubu,“ sdělil majitel Zdeněk Červenka.

V pátek povede tým sedmatřicetiletý asistent Jan Kameník se svými pobočníky Davidem Hubáčkem a trenérem gólmanů Otakarem Novákem. Jde o provizorní řešení do konce ročníku. „Teď to nikdo nevezme,“ uvedl zdroj Sportu. Nový hlavní trenér dorazí až po sezoně. Kdo to bude, zatím není známo. Vedení teprve začíná sondovat terén a chce vybírat pečlivě.

Zimní dohoda s Pivarníkem byla šlápnutím vedle. Podle zákulisních informací se Zdeňkové Červenka a Grygera zaobírají myšlenkou vzít Josefa Csaplára, jenž nedávno opustil lavičku Příbrami. Otázkou je, zda by nabídku tak daleko od domova přijal. Chce být totiž nablízku postiženému synovi.

