Král po remíze Slavie: Žádná panika. Šance jsme neměli, jen závary | iSport.cz

Zápas vypadal podobně ty předešlé vzájemné, hodně bojovný, málo šancí, souhlasíte?

„Jo, je to tak, ale s tím jsme počítali, Liberec nás hodně napadal, byl hodně agresivní, ale na tohle jsme byli připravení. Slovan patří do top pětky, do top šestky, a takové týmy se na vás vždycky vyhecují.“

Vy jste sice měli převahu, vytvořili jste si tlak, nicméně do šancí jste se příliš nedostávali, ani do střel. Proč?

„Hlavně první poločas byl náročný v tom, že Liberec měl ještě hodně sil, napadal nás opravdu vysoko, na nic jsme neměli moc času. Postupem utkání ale ty síly ztrácel a my měli víc a víc prostoru. Jenom škoda, že jsme to tam nedotlačili.“

Bylo tak těžké dostat se do jejich pevné defenzivy?

„Já přesně nevím, kolik jsme měli střel, ale druhý poločas jsme je zamknuli na jejich půlce. Ale je pravda, že i když jsme drželi balon, tak těch šancí jsme tolik neměli. Pár závarů ale jo.“

Co při nich chybělo?

„Liberec byl v tom bránění opravdu poctivý, pořád se s námi chytal, my tam nedokázali pořádně najít tu skulinu, a když už jsme ji našli, tak jsme to neproměnili.“

Nepříjemná ztráta v boji o titul?

„Pro nás je to určitě ztráta, spokojení být nemůžeme. Teď si to musíme rozebrat, ale hlavně se soustředit na další utkání.“

Připouštíte si, že může jít Viktoria Plzeň jen dva body za vás?

„Je to tak, ale pořád nám určitý náskok zbývá a jsou před námi čtyři zápasy... Hraje se pořád o dost bodů. Bylo by určitě lepší, kdybychom dneska vyhráli, ale že bychom měli mít nějakou paniku... Pořád ten náskok máme.“

Nezneklidňuje vás to?

„Ne, já bych řekl, že ne.“

