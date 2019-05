Holenda po prohře Dukly: Nejsme odevzdaní, bohužel to nejde výsledkově | iSport.cz

Herně to v Opavě nevypadalo špatně, proč to nevyšlo?

„To jste asi viděli... Kdybychom proměnili šance, které jsme si vytvořili po solidních akcích, výsledek mohl být jiný. Ale pokud nedáme góly, které jasně máme dát, nemůžeme se prohře divit.“

Naopak ty inkasované vypadaly hodně lacině...

„Potýkáme se s tím celou sezonu, není to u nás nic překvapujícího. Dostali jsme tři góly, dali jsme jen dva. Proto jsme prohráli.“

V koncovce chybí důraz, že? Vy jste se s tím nepáral a trefil jste se parádně.

„Moje úloha je teď trošičku jiná, ale já se s tím většinou nedrbu. Vystřelil jsem, dal jsem gól, ale nijak bych to nedramatizoval.“

Díky výhře Příbrami však ještě máte naději na záchranu, vnímáte to?

„Řekl bych, že na nás je vidět, že nejsme odevzdaní, snažíme se s tím něco udělat. Bohužel se nám nedaří výsledkově, takže uvidíme, jestli se nám povede ligu zachránit.“

V úterý v Karviné už musíte za každou cenu vyhrát...

„Teď už hrajeme každý zápas o všechno, tady to bylo taky tak a v Karviné to bude úplně stejný zápas. Musíme ho vyhrát, doufám, že se nám to podaří.“

Je třeba pro mladší spoluhráče těžké na psychiku vědět, že už nesmíte klopýtnout?

„Bojujeme o první ligu, určitě na nás nějaká krize leží, ale jsme profesionálové a musíme se s tím poprat. Co se týče těch mladších, musel byste se zeptat jich. Já na to nedokážu odpovědět.“

A vy osobně?

„Určitě se vám hraje líp, když jste ve středu tabulky, než když hrajete o padáka. Ale vymlouvat se nemůžeme, jsme za to placení a každý se s tím musí popasovat podle toho, jak uzná za vhodné.“

