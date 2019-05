Sparta řeší rébus jménem Kanga. Ve hře i varianta, že v týmu skončí | iSport.cz

Hráč je to vynikající. Jeden z nejlepších v lize, rozhodně vysoce nadstandardní. Guélor Kanga v sezoně nastřílel už jedenáct branek, k tomu přidal čtyři asistence. To vše zvládl v pouhých 21 startech. Svůj čistě sportovní přínos ale často přehluší excentrickým chováním mimo hřiště.

Během utkání s Baníkem, kterým Sparta otevřela ligovou nadstavbu, už ale hodně přestřelil. V poločase coby náhradník vůbec nevyrazil na rozcvičku, po utkání se nejprve pohádal s Adamem Hložkem, poté ostentativně bojkotoval tradiční děkovačku s fanoušky. A sportovnímu řediteli Tomáši Rosickému došla trpělivost.

„Nedodržel naše stanovená pravidla, která jsou platná pro všechny hráče. Tyto hodnoty přitom definují naši týmovou kulturu a jejich dodržování pro nás je klíčové,“ uvedl Rosický ještě před startem utkání se Slovanem, ve kterém Pražané uspěli 1:0 a definitivně si pojistili bronzové umístění.

Mnohem živějším tématem je ale právě Kanga. Rosický i hlavní trenér Michal Horňák shodně upozornili, že se suspendací Gabonci dveře zpátky do týmu nezavřely. „Guélor se s námi celý týden připravoval, trest přijal. Nadále s ním samozřejmě počítáme, pro zápas s Plzní by měl být v nominaci,“ ubezpečil na tiskové konferenci Horňák.

Podle informací deníku Sport se ale nyní na Letné usilovně řeší, co s Kangou dál. Především pro Rosického to není jednoduché rozhodování. Není tajemstvím, že má pro způsob hry, kterým se zkušený záložník prezentuje, velkou slabost. Kanga je hračička, rozumí si s balonem, má sebevědomí, dokáže volit neotřelá řešení. To všechno je Rosickému hodně blízké.

Na druhé straně už v zimním rozhovoru pro deník Sport mluvil sportovní ředitel Sparty o tom, jak je pro něj důležité chování jednotlivých hráčů. A že chce v klubu zavést takovou kulturu, jakou poznal během své kariéry na štacích v Borussii a Arsenalu. Jak do toho zapadá právě Kanga, si nyní musí v Generali Areně vyhodnotit.

Zdroje Sportu se shodují v tom, že reálně je na stole i varianta, že Kanga v klubu po sezoně skončí. Všechno se bude odvíjet od dvou základních věcí. Tou první je případná nabídka, druhou pak stanovisko nového trenéra. Pokud by neprojevil zájem s excentrickým záložníkem pracovat, nebylo by Kangovo pokračování v rudém dresu příliš pravděpodobné.

Vše o Spartě čtěte zde>>>

PĚT MOMENTŮ ligového víkendu: Slavia krůček od titulu a odstavený Kanga 720p 360p REKLAMA