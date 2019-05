SESTŘIH: Slovácko - Opava 4:1. Domácí slaví záchranu v lize | iSport.cz

Ve skupině o záchranu mají domácí dvě kola před koncem náskok pěti bodů na čtrnáctou příčku, která znamená baráž, ale vzhledem k tomu, že Opava bude hrát s Příbramí a oba dva nemohou ve dvou kolech naplno bodovat, je Slovácko definitivně zachráněno. Opava po první porážce v nadstavbě klesla na druhé místo a má k dobru na barážovou pozici tři body.

"Jsem moc rád, že jsme to zvládli. Výsledek je skvělý, výkon už tak moc ne," ocenil bojovnost svých svěřenců trenér domácích Martin Svědík, který tuto výhru věnoval svému kamarádovi Adamovi Svobodovi, hokejovému brankáři, který minulý týden spáchal sebevraždu.

V hostujícím týmu zůstal pouze na lavičce dirigent Pavel Zavadil a veteránova nepřítomnost na hřišti a autorita jakoby se podepsala na koncentraci Opavských v úvodu. Během pěti minut totiž pro ně nabral scénář utkání fatální rozměry.

Po sto vteřinách poslal z pravé strany měkký přízemní centr Navrátil a nekrytý Janošek měl cestu k prvnímu ligovému gólu hodně usnadněnou. Ve čtvrté minutě poslal Hrabina ve vápně k zemi Navrátila a Daníček si s nařízenou penaltou zkušeně poradil - 2:0. "Moje hodnocení je jednoduché, prospali jsme úvod a to rozhodlo," řekl kouč hostí Ivan Kopecký.

"Katastrofa, s takovým začátkem se nedá vyhrávat," hlesl v mixzóně obránce Opavy Matěj Hrabina. "Jestli to byl faul, tak to byla moje vina, ale já si myslím, že to faul nebyl," řekl na konto nařízeného pokutového kopu.

Opavě chvíli trvalo, než se z úvodního šoku vzpamatovala. Její časté centry končily na připravené obraně Slovácka a tak recept na její překonání hledal Zapalač tvrdou střelou, kterou ovšem výtečně vytáhl Trmal na roh. Byla to největší šance hostí na korekci výsledku v první půli.

Po změně stran měly hned v první minutě blízko ke gólu obě strany. Havlík ale ve slibné pozici nezpracoval míč a střela mu nevyšla. Na druhé straně vyhlavičkovával Hofmann z brankové čáry pokus střídajícího Bernadiny.

Tato šance odstartovala pokus Slezanů o korekci výsledku. Opava si vypracovala mírnou územní převahu, ale žádnou vyloženou šanci. Po hodině hry promáchl v těžké pozici nejlepší střelec hostí Smola.

V 70. minutě hlavičkoval stejný hráč ve slibné pozici jen do náruče Trmala, aby pak udeřilo na druhé straně. Zajíc přitáhl ve vápně pozornost hned tří opavských obránců, k odraženému míči se dostal Havlík a poslal jej do sítě.

O osudu zápasu tak bylo rozhodnuto, i když Bernadina po přihrávce Žídka korigoval výsledek, ale domácí odpověděli okamžitě Hološkem. Zvládli tak i druhý domácí duel ve skupině a výrazně se přiblížili k záchraně, kterou si mohou definitivně zajistit v sobotu na Dukle, Opava o prvoligovou jistotu bude bojovat doma s Příbramí. "Bude to boj o život, z dnešního výkonu se musíme poučit a v sobotu vyhrát, bude to zápas roku," zakončil Hrabina

