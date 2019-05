Pokorný po výprasku Bohemians: Jsme v ještě větších sra***ch! | iSport.cz

Jaká je nálada po porážce v klíčovém zápase?

„Kdyby nám před dvěma týdny někdo řekl, že teď budeme v téhle situaci, nevěřili bychom. Ve třicátém kole nám na Slovácku strašnou smůlou utekl postup do skupiny o Evropu a v nadstavbě jsme uhráli zatím jen dva body. Skoro jsme se viděli ve skupině o poháry, kde se hraje relativně bez starostí a ještě se můžete podívat do Evropy, místo toho jsme na baráži.“

Co s tím?

„Je to zvláštní. I tohle je holt fotbal: člověk si myslí, že je všechno v pohodě, a najednou bum bum, je to baráž. Musíme se nutně zvednout.“

Přitom jste nad Příbramí vedli díky rychlému gólu z druhé minuty. Proč vás to neuklidnilo?

„Nevím, možná přišel strach o výsledek. I na hráčích Příbrami jsem viděl, že to s nimi zatřáslo. Gól na 1:0 nám paradoxně ublížil. Místo, abychom se uklidnili, dostalo nás to dolů. Je to kolaps. Nevím, jak to jinak říct.“

Nesvázala vás důležitost utkání? Kdybyste vyhráli, měli byste před Příbramí pětibodový náskok a skoro jistou záchranu.

„Bohemka hraje většinu sezony pod stresem a každý zápas potřebuje zvládnout, tlak je enormní. Kdybychom vyhráli, mohli jsme v posledních dvou kolech hrát uvolněně, ale tímhle zápasem jsme se dostali do… No ano, do ještě větších sraček. Pevně ale doufám, že se baráži ještě vyhneme.“

Po zápase jste byl hodně blízko kotli vašich nejvěrnějších fanoušků. Byli po debaklu hodně naštvaní?

„Vždycky jdeme po zápase poděkovat fanouškům, teď to bylo jiné jen v tom, abychom jim byli co nejblíž a vyříkali jsme si to. Nedivím se jim, že dávali najevo nespokojenost. Stejně nám pak ale popřáli hodně štěstí na sobotu do Karviné, stojí za námi.“

