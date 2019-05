VAR v lize i s ofsajdovou lajnou? O2 TV ji chystá, ale nejenom ona | iSport.cz

O2 TV Sport podle svých používá kalibrovanou virtuální grafiku už rok. Díky ní třeba dokáže přinášet a vyhodnocovat nejrůznější statistiky. V případě ofsajdové lajny však dosud neměla potřebnou certifikaci. Nyní ji ovšem získala. „Jedná se o technologii certifikovanou UEFA a FIFA. Je to dobrá zpráva pro VAR a celou FORTUNA:LIGU,“ říká Marek Kindernay, výkonný ředitel O2 TV Sport. „Je naším velkým zájmem tento projekt podpořit a toto je jedna z věcí, která mu chyběla. Je to naše investice do toho, aby diváci i rozhodčí měli ofsajdovou lajnu v přímém přenosu k dispozici,“ dodává.

Soukromá stanice je připravena se o tuto technologii případně podělit i s Českou televizí. „My bychom byli rádi, aby to bylo všude. Takže i tam. Jsme připraveni poskytnout maximální součinnost. Ovšem Česká televize vysílá pouze čtvrtou volbu a v takových zápasech většinou VAR není přítomen,“ vysvětluje.

Zpráva z O2 TV přišla ve stejný den, kdy se spojená delegace FAČR (předseda a místopředseda komise rozhodčích Jozef Chovanec a Martin Wilczek) komise a LFA (ředitel soutěží Tomáš Bárta) při zápase Plzeň–Sparta seznamovala s jinou technologií, která rovněž nabízí zajišťování ofsajdové lajny. Jedná se o belgickou společnost, která tuto službu produkuje v Polsku.

„Byl jsem z toho nadšený,“ říká Martin Wilczek. „Jenom to někdo musí zaplatit.“

Jedno zařízení prý stojí přibližně 80 až 90 tisíc eur, ale to prý není ta hlavní potíž. Podle informací Sportu vedou FAČR a LFA jednání se sponzorem, narážejí však na jistý rozpor. Sponzor, patrně čínská technologická firma, totiž (alespoň zatím) míní do projektu vstoupit ve chvíli, kdy bude VAR přítomen na všech utkáních.

Česká strana však dává přednost postupnému zkvalitňování – tedy nejprve méně zápasů, ovšem dokonale technicky zajištěných. Tedy: Nejdříve offside line na těch třech čtyřech zápasech, na které VAR dohlíží, a pak se posuneme dál.

Samozřejmě tu je ještě ta možnost, že se objeví jiný sponzor, který kývne i za podmínek, jimž dává přednost asociace.

Pokud dojde k tomu, že technologii zajistí i asociace, mohou být k dispozici tedy hned dvě technologie. „Dva systémy nejsou na škodu. Hlavní je, aby byl alespoň jeden funkční. Toto je prostě naše iniciativa, kterou budeme využívat ve svých přenosech,“ říká Kindernay.