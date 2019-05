Klíčové dny Slavie. Co ji čeká? Cesty vlakem a šance až na dvě trofeje | iSport.cz

Zápas s Baníkem, který může rozhodnout o slávistickém titulu ve FORTUNA:LIZE, má výkop v 15.00. Stejně jako zápas druhé Plzně v Liberci. Ještě večer po utkání se červenobílý tým vrací zpátky do Prahy, kam by měl dorazit vlakem mezi desátou a jedenáctou hodinou večer. Bude se na kolejích slavit? Slávisté doufají, že své celosezonní úsilí dotáhnou k vytouženému cíli. „Věřím tomu, ale je to fotbal, stát se může cokoliv,“ zůstává opatrný kouč Jindřich Trpišovský.

Neděle 26. května

Poslední zápas sezony, domácí derby se Spartou (od 15.00). Pokud Slavia dotáhne sezonu do mistrovského konce, bude právě tady korunována a přebere trofej pro ligového vítěze. Fanoušci rivala naopak kvůli nepovedené sezoně plánují bojkot. „Bylo by to dobré, abychom nešli do derby s tím, že by se muselo rozhodovat. Člověk nikdy neví, se Spartou je každý zápas jiný. Doufám, že to už zvládneme, ať se nemusíme stresovat do posledního kola,“ přeje si brankář Ondřej Kolář.