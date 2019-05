Pane Křetínský, počkejte… Vrba sehrál scénku, setrvání v Plzni nepotvrdil | iSport.cz

Vrba po nedělním zápase svérázným způsobem zareagoval na fakt, že figuruje v užším okruhu kandidátů na nového trenéra Sparty, kterou vlastní právě Daniel Křetínský. O zájmu letenského klubu informoval deník Sport. Potvrdit, že zůstane v Plzni, nicméně odmítl. Jedno je však jisté – Plzeň už titul zaručeně neobhájí.

Jste rád za výhru v zápase, po kterém jste definitivně ztratili naději na titul?

„Ceníme si každého vítězství. Jsem rád, že jsme v Liberci vyhráli. Nešlo o jednoduchý zápas, takže nemám důvod být nijak zklamaný.“

Přesto titul připadl s předstihem do rukou hlavního konkurenta, Slavie. Mrzí vás, že se vám nepovedla obhajoba?

„Vrátím se k věcem, které jsou jasně dané. Uhráli jsme hrozně moc bodů, dokonce víc než v předchozích sezonách, a uspěli jsme také v Lize mistrů, kde jsme získali během skupiny sedm bodů. Musíme si přiznat, že Slavia odehrála výjimečnou sezonu a respektujeme ji. Uhrála titul, který jí asi právem patří. Musíme udělat vše proto, abychom byli příští sezonu lepší my. Podle mě ale nešlo o tak špatný rok pro Plzeň ani tentokrát.“

Vedení má stejný názor?

„Nevím, bavíme se o spoustě věcech, ale zrovna o tomto ne.“

Můžete říct, zda budete Plzeň trénovat i v příští sezoně?

(Vrba se odmlčí, ze saka vytáhne mobilní telefon a dělá, že ho zvedá) „Pane Křetínský, počkejte, já mám teďka tiskovku. Nechte to, za pět minut mi zavolejte, jo? Mějte se. Já se omlouvám, měl jsem důležitý telefon. Jaká byla ta otázka?“

Jestli budete trénovat v Plzni i v příští sezoně?

„Za pět minut to budu vědět.“

Dobře, tak tedy zpět k zápasu. Jste s výkonem na Slovanu spokojený?

„Teď už vážně? Deník Sport se totiž ptá na nějaké věci, které jsou spíš vtipné, než vážné. Takže vstoupili jsme do utkání velmi dobře. V prvních 25 minutách jsme podali kvalitní výkon, pak Liberec převzal aktivitu a měli jsme několikrát i štěstí. Ve druhém poločase domácí dobývali naši velmi dobře organizovanou obranu. Měli jednu stoprocentní příležitost, střelu po odraženém míči jsme ale nakonec zablokovali. Zápas jsme mohli rozhodnout díky brejkům dřív, druhá vstřelená branka by byla jistota. Zkrátka jsme čekali na příležitost proti velmi dobrému soupeři, který na svém stadionu uhrál spoustu bodů s kvalitním týmy. Moc často se nestává, že by mužstvo, kterému nejde už prakticky o nic, vyhrálo proti týmu, kterému jde o Evropu.“

Kdy jste podle vás ztratili titul?

„Víme, že pro nás byl rozhodující duel na Slavii a 70-75. minuta, kdy jsme si vytvořili stoprocentní příležitost a neproměnili jsme ji. Soupeř pak dotáhl utkání do vítězného konce. To byl asi rozhodující moment. Chtěli jsme Slavii co nejvíc znepříjemnit závěr, ale nestačilo to. Slavia měla výjimečnou sezonu, titul má asi spravedlivě a v příští sezoně budeme chtít zvítězit my.“

