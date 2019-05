Trpišovský: Kdyby mi tohle někdo řekl před třemi lety... Nevěřil bych v životě | iSport.cz

Jan Nezmar mluvil kromě radosti i o pocitu úlevy, který je spojený s tím, že se od Slavie vlastně tenhle titul čekal. Jak jste na tom vy?

„Musím použít podobné slovo. Než aby mi docházely všechny věci okolo, převládá úleva, že jsme to zvládli. To ostatní dojde až postupem času. Ale jsme taky šťastní, jsou to krásné pocity, že jsme udělali radost lidem po celé republice. Spíš bych ale teď použil to slovo úleva.“

Souhlasíte, že váš triumf je zasloužený?

„Jsem šťastný, jak jsme se prezentovali po celou sezonu. Nevybavuji si jedinou krizi. I když se ne všechno povedlo, některé zápasy jsme nezvládli, ale i třeba po prohře v Plzni na jaře jsme dokázali hned reagovat. Nikdy nešlo o dlouhé období, kdy by se nám nedařilo. Jsem strašně rád za ty milníky, které jsou s tímhle titulem spojené, nejvíc bodů, nejvíc vstřelených branek. Ale rozhodují hlavně body, a titul jsme získali z pětatřiceti kol až v tom předposledním, takže klobouk dolů před Viktorií Plzeň.“

Trpišovský po titulu: Úleva, ale klobouk dolů před Plzní 1080p 720p 360p REKLAMA

I ona měla vlastně skvělou sezonu a v mnoha předešlých ročnících by jí takový výkon stačil na titul. Takže tuhý protivník?

„Držela s námi krok, chtěl bych vyzdvihnout trenéra Vrbu, který je v Plzni od svého návratu dva roky, získal s ní titul, dostal se do Ligy mistrů, dvakrát se dostal do jarní části Evropské ligy, byl to jeho neuvěřitelný návrat. To všechno nás nutilo, abychom ze sebe dostali to nejlepší, a naše čísla naznačují, že jsme ze sebe to nejlepší opravdu dostali, a jsme šampiony. Za to jsem rád.“

Bude těžké udržet si tuhle pozici v české lize dál?

„Pořád si myslím, že i v další sezoně to znovu bude strašně těžké, jsou tu tři silné kluby a ukazuje se to i v těch vzájemných zápasech, plus Viktoria má skvělé výsledky i v Evropě. Kdyby mi někdo před sezonou řekl, že budeme mít 80 bodů, byli bychom nadšení, a ono to stačí na titul až v předposledním kole... Samozřejmě se to od nás čekalo, tenhle kádr budujeme, aby takové úspěchy přicházely, ale vidíte Liverpool, který prohraje jeden zápas za sezonu a ten titul nemá. Vždycky je víc kohoutů a my jsme rádi, že jsme to zvládli.“

Pro vás osobně je to první titul, jak ho prožíváte?

„Před třemi čtyřmi lety, kdyby mi tohle někdo řekl, že bude titul a šance na double, nevěřil bych tomu v životě. Vždyť já se v lize objevil, ani nevím jak... Ve Slavii nemáte čas jako na Žižkově, nebo v Liberci, tady musíte hned předvádět výsledky, a od začátku to nebyly lehké chvíle. Každý si myslel, že za měsíc a půl budeme válet, proto jsem rád, že jsme se k tomu proútočili. Je to nejen pro mě, ale i pro celý tým největší zadostiučinění.“

Nezmar: Na odvetu se Sevillou nikdy nezapomenu. Hodnotit budu až po sezoně 720p 360p REKLAMA

Oslavy v šatně! Slávisté si užívali ligový triumf 720p 360p REKLAMA

Takhle se slavil titul! Slavia remízou v Ostravě odšpuntovala oslavy 1080p 720p 360p REKLAMA

Hušbauer: Titul jsme chtěli získat už dřív. Teď chceme double 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Laštůvka – Pazdera, Šindelář, Procházka, Stronati, Fleišman (C) – Fillo, R. Hrubý, Jirásek, Holzer (80. J. Šašinka) – O. Šašinka (58. Kuzmanović). Hosté: O. Kolář – Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil – T. Souček, Traoré – Stoch (90+1. Zmrhal), Hušbauer (C), Ševčík (82. Frydrych) – Van Buren (72. Milan Škoda). Náhradníci Domácí: Budinský, Baroš, Kuzmanović, Šašinka, Bolf, Russmann, Wojatschke Hosté: Kovář, Zmrhal, Kúdela, Baluta, Škoda, Frydrych, Král Karty Hosté: Van Buren Rozhodčí Hrubeš – Koval, Dobrovolný Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 11 869 diváků

Baník - Slavia: Poslední vteřiny zápasu a sešívaní slaví 19. titul! 720p 360p REKLAMA

Baník - Slavia: Sešívaným zatrnulo! Parádní ránu Kuzmanoviče skvěle vytáhl Kolář 720p 360p REKLAMA