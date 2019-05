První posila: Sparta dotahuje obránce Vindheima, už absolvoval prohlídku | iSport.cz

Pozice pravého beka je dlouhodobě slabým místem Sparty. Ondřej Zahustel se totiž po zimním návratu z dlouhodobého zranění potýká s vysoce podprůměrnou formou, stabilní výkonnost si nedržel rumunský reprezentant Alexandru Chipciu. Bylo tak jasné, že vedení klubu vyrazí na hráčský trh.

Tak se i stalo. Byť Sparta zvažovala i příchod jabloneckého Tomáše Holeše, nakonec se stočila úplně jiným směrem. Zaměřila se na severský trh, který má v současné době zmapovaný snad nejlépe. A v hledáčku jí uvízl Andreas Vindheim, pravý obránce předního švédského klubu Malmö.

Šéf skautingového oddělení Jiří Rosický se byl na třiadvacetiletého Nora, jenž prošel všemi mládežnickými reprezentačními výběry, během jara několikrát podívat. Stejně jako v případě Davida Moberga Karlssona si tak Sparta severskou oporu důkladně proklepla.

V minulém týdnu pak padlo definitivní rozhodnutí, že se ho pokusí získat. „Zástupci Sparty se v minulém týdnu potkali v Kodani přímo se zástupci Malmö. Jednání byla poměrně komplikovaná, oba kluby se ale postupně blíží k dohodě. Oficiálně uzavřený ale transfer ještě není,“ informuje zdroj detailně obeznámený s děním v letenském klubu.

Podle informací portálu iSport.cz by Sparta měla za Vindheima zaplatit zhruba 1,3 milionu eur, tedy asi 33 milionů korun. Talentovaný bek ještě v neděli naskočil v dresu Malmö do utkání s Kalmarem, v pondělí ráno už byl na cestě do Prahy, kde během dne absolvoval důkladnou zdravotní prohlídku. Celý transfer by mohl být administrativně dotažen v nejbližších dnech.

Vindheim v této sezoně odehrál za Malmö 22 zápasů, ve kterých vstřelil dvě branky a připojil tři asistence. Dařilo se mu především v utkáních Evropské ligy, kde v osmi startech připsal dva góly a jednu nahrávku. Rodák z Bergenu platí za ofenzivního beka, který nevynechá jedinou příležitost, aby podpořil útok. Svou hru má založenou na rychlosti a fyzickém fondu. Na pravém kraji sparťanské sestavy by od příští sezony mohl utvořit úderné severské duo právě s Karlssonem.

