Šádek: Vrba a konec v Plzni? Jsem překvapený. Dodrží u nás smlouvu | iSport.cz

Čtyři otázky a konec. Déle Adolf Šádek neodpovídal. Na přímý dotaz deníku Sport, zda může potvrdit, že Pavel Vrba bude i v příští sezoně trénovat Viktorii, odpověděl způsobem, z něhož stoprocentní definitivu vyčíst nelze.

„Jsem překvapený, že tato otázka vůbec zaznívá,“ začal generální manažer vicemistra svoji odpověď. „V tuhle chvíli nic nenasvědčuje tomu, že by Pavel Vrba někam odcházel.“

Podle informací Sportu však pětapadesátiletý expert je stále společně s olomouckým Václavem Jílkem hlavním kandidátem na uvolněné trenérské místo ve Spartě. „Objevují se spekulace, že s někým jedná, nebo že někam odchází, ale já jsem přesvědčený, že Pavel bude v klubu pracovat přesně v rozsahu své smlouvy, kterou má do 30. června příštího roku,“ dodal Šádek.

V průběhu sezony se objevovaly signály, že to mezi dvěma klíčovými muži celé organizace skřípe. I to přiživilo spekulace, že by Vrba mohl západočeský klub v létě opustit i přesto, že mužstvo dovedl ze skupiny Ligy mistrů do jarní fáze Evropské ligy a v domácí soutěži získal v základní části sezony více bodů než v předchozí mistrovské sezoně. Šádek ale prý měl být výrazně nespokojený s herním projevem mužstva.

„S Pavlem Vrbou mám poměrně dobrý vztah, byť se píše spousta věcí, ale to je dáno mojí náročností na lidi i trenéry, s kterými pracuju. Druhé místo je úspěchem, nicméně chtěli jsme být první. Ostatně to chci každý rok a platí to i pro příští sezonu. Je ale třeba respektovat sílu Slavie, která byla lepší než my. Na nás je, abychom se připravili na příští ročník a zase se dostali před ně,“ prohlásil plzeňský boss.

Viktoria ztratila titul v zápase na Slavii, kde prohrála 1:3. Ovšem kdyby za stavu 0:0 trefil Jan Kovařík místo tyčky slávistickou branku, mohlo být všechno jinak. I k tomuto momentu se Šádek vrátil. „Tímto zápasem jsme se odsoudili na druhé místo, ale to berte v uvozovkách, protože nevážit si druhého místa by byl hřích a musel bych si venku vlepit facku. Druhé místo není pro Plzeň neúspěchem a červencová kvalifikace Ligy mistrů není pro klub trestem,“ pravil.

Každopádně je fakt, že k výkonům mužstva měl výhrady. Plzeň nebavila, spoustu zápasů vyhrála nejtěsnějším rozdílem, některá utkání zvládla spíš náhodou než fotbalovou kvalitou. Třeba v Jablonci nebo na Bohemians dost možná ještě doteď nechápou, kolik proti Plzni zavraždili stoprocentních brankových situací…

„Z našeho pohledu byla sezona mimořádně úspěšná. Ať v Evropě, tak v české lize. Získali jsme rekordní počet bodů. Na druhou strany všechno nebylo optimální, to rozhodně ne. Je spousta věcí, na kterých budeme pro příští sezonu muset zapracovat. Vždycky je co zlepšovat, v mém případě to tak bude vždycky. I kdyby náš fotbal byl dokonalý, jako že nikdy nebyl, tak si stejně najdu něco, abychom další rok byli silnější a lepší,“ prohlásil Šádek.

Pro Plzeň skončí současný ročník FORTUNA:LIGY nedělním domácím střetem s Baníkem. Po dovolené se mužstvo bude chystat na novou sezonu a kvalifikaci o Ligy mistrů. Zřejmě pod dohledem Pavla Vrby.

